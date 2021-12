Bianca Ingrosso aktuell med nytt TV-program

Bianca Ingrosso har spilt inn sin siste episode av «Wahlgrens Värld», og har fortalt at hun er ferdig med TV-serien etter hele ti sesonger.

Nå dukker hun snart opp i et nytt TV-program i samarbeid med Discovery Plus Sverige ifølge Expressen.

– Jeg er veldig forventningsfull og spent, sier Ingrosso.

Med på å utvikle programmet

26-åringen har tidligere fortalt på sin Instagram-profil at det skal komme et nytt, morsomt prosjekt neste høst som hun har jobbet med.

FERDIG: Bianca Ingrosso (høyre) gir seg i «Wahlgrens Värld», men er aktuell med et nytt program. Her sammen med sin mor Pernilla Wahlgren. Foto: Robert Eklund

Discovery Networks Sweden bekrefter at prosjektet hun snakker om er et helt nytt TV-program og en storsatsing for Discovery Plus.

Programmet har ikke fått en tittel enda, men ifølge Discovery er Ingrosso selv med på å utvikle programmet.

– Det føles helt fantastisk og veldig gøy med et nytt program for Discovery Plus, og å være en del av design- og opprettelsesprosessen, sier Ingrosso i en pressemelding.

Vunnet flere priser

«Wahlgrens Värld» er også en produksjon gjennom Discovery Plus, og har for det meste tatt for seg livene til Ingrosso og hennes mor, artist Pernilla Wahlgren.

26-åringens søsken har også deltatt i programmet, men har etter hvert valgt å prioritere privatlivet foran programmet.

Realityprogrammet startet i 2016 og har fått flere Kristallen-priser. Ifølge programmets produsent, Susanne Söderberg, er «Wahlgrens Värld» en av seriene som ligger på topplistene uke etter uke hos Discovery.

Söderberg forteller at det har vært morsomt og fascinerende å følge Ingrossos reise gjennom serien:

– Vi har sett henne ta steget fra tenåringsdatteren i familien, til en suksessfull gründer. Det føles fantastisk gøy å nå også få gjøre enda et program og storsatsing med Bianca, sier Söderberg.

– Jeg elsker dere

Selv om Ingrosso har trukket seg fra «Wahlgrens Värld» sier hun på Instagram at hun fortsatt kommer til å dukke opp i serien innimellom.

Hun nekter heller ikke for at hun kan komme tilbake i serien ved en senere anledning.

På sosiale medier forteller hun at serien har betydd alt for henne og takker crewet bak produksjonen:

– Fyfaen som vi har ledd, grått, reist og gått igjennom ting sammen. Alt fra kjærlighet, hjertesorg, barn, flytting og karriere. Jeg elsker dere med hele mitt hjerte, skrev hun da.