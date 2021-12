Erik og Kriss om foreldrerollen: – Synes det har vært ganske tøft

GOD KVELD NORGE (TV2): Rapduoen Erik Mortvedt og Kristoffer Tømmerbakke, innrømmer at det har vært en overgang å gå fra å være rockestjerner til småbarnsfedre.

Erik og Kriss slo gjennom med låten «Bærumsgrammatikk» i 2004, og står bak kjente låter som «Dra til tilbake» og «Ølbriller». I tillegg til å jobbe sammen, har de to Bærumsguttene kjent hverandre i 30 år, og vennskapet deres strekker seg helt tilbake til da de gikk på barneskolen.

Stearinlyset og matrosdress

Nå er de ute med sin aller første julelåt, som har fått navnet «Jul for meg». På den nye låten sin har de også fått med seg selveste Sølvguttene.

– Jeg er ordentlig fan av Sølvguttene, og det har jeg vært lenge, forteller Erik Mortvedt til God kveld Norge.

Artisten har ikke sunget i Sølvguttene selv, men har spilt inn en egen plate der han har latt seg inspirere av det matroskledde guttekoret.

– Jeg laget en tøyseplate for noen år siden, som jeg ga til alle jeg kjenner i julegave, forteller Mortvedt.

Men i følge hans kollega og venn, Kristoffer Tømmerbakke, var det ikke mye humor å finne på hans hjemmesnekrede Sølvgutteneplate.

– Du lagde en Sølvgutteneplate i fullt alvor, hvor du tok bilde av deg selv på coveret med stearinlyset og matrosdressen, forteller Tømmerbakke.

Hadde sølvguttene i bryllupet

Rapduoen var ikke helt ukjente for Sølvguttene før samarbeidet dem i mellom. I tillegg til at Sølvguttene opptrådte i bryllupet til Mortvedt, har to av fetterne hans sunget i koret, mens fadderbarnet hans har vært solist.

– Det var ikke så vanskelig å komme i kontakt med de, for da kjenner man de jo litt. Men jeg synes det var helt sykt kult. Det var litt som om vi brukte de som instrumenter, og det var superfett, forteller Mortvedt engasjert.

Det er mye som har skjedd siden rapduoen ga ut sin første låt i 2004. I dag er Erik pappa til to, Emmy (6) og Ted (5), mens Tømmerbakke har én datter, Josephine, som er halvannet år.

DATTER: Erik Mortvedt og datteren Emmy (6). Foto: Privat

– Det er noen kontraster, men det er det liksom uansett. Det husker jeg fra før vi fikk barn også. Du kommer hjem fra turné og har vært rockestjerne en helg, og så kommer du hjem og er en del av et helt vanlig liv, sier Mortvedt.

– Har vært ganske tøft

Kristoffer Tømmerbakke er ferskere småbarnsfar enn Mortvedt, og innrømmer at det har vært tøft å gå fra å være rockestjerne til å plutselig ha ansvar for et annet menneske.

– Du skal helt ned i kjelleren og kjenne på det. Jeg må innrømme at jeg synes det har vært ganske tøft. Jeg har måttet tatt en runde med meg selv på hva slags fyr jeg har lyst til å være, forteller Tømmerbakke.

Kristoffer Tømmerbakke og Josephine (1,5)

– Det har tatt litt tid. Men jeg synes det har gått veldig bra, og jeg ville ikke ha byttet det ut mot noe annet i hele verden. Det er absolutt det beste som har skjedd. Men det går ikke av seg selv, og det er litt viktig å påpeke synes jeg.

Derfor har Tømmerbakke vært helt ærlig med sin nærmeste nabo, artist Atle Pettersen, som snart venter barn, om hva han kan forvente seg når den lille kommer.

– Alle andre rundt er sånn, «Dere må nyte denne spesielle tiden». Men jeg prøver heller å bygge forventningene ned, så det heller skal bli positivt hvis det kommende barnet bare har lyst til å sove, forteller Tømmerbakke.