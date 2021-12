Jakten-bonde bekrefter kjæreste

Denne høsten har fire bønder lett etter den rette på TV gjennom Jakten på kjærligheten. Dette har vist seg å være både krevende og lærerikt for samtlige av dem.

Sist uke kunne bonden Ole-Johan Dyste (48) avsløre hvordan det gikk med han og frieren han valgte.

Nå er det også bekreftet at en av de gjenværende bøndene har funnet kjærligheten – etter programmet.

En ny type trygghet

Tina Kristiansen (27) var ikke bare den yngste bonden, hun kunne også avsløre at hun før programmet aldri hadde hatt kjæreste – eller vært på en date.

Selv om deltakelsen på Jakten på kjærligheten ikke var noe hun hadde sett for seg, så har det vist seg å være akkurat det hun trengte.

– Jeg trodde jeg visste på forhånd hva jeg var på utkikk etter. Men det viste seg at de tingene jeg trodde var viktig, ikke var så viktig likevel, forteller 27-åringen til TV 2 over telefon.

– Jeg har lært veldig mye om meg selv. Jeg vet hva jeg vil ha, liker og setter pris – og ikke. En sånn type personlig utvikling var veldig sunt for min del. Jeg har fått en annen trygghet i meg selv, fortsetter hun.

Tidligere har seerne fått se at Kristiansen valgte Jørn Hogseth som den frieren hun så en potensiell fremtid med. Hun kan derimot avkrefte at de er i et forhold i dag.

– Det er litt vanskelig å sette ord på egentlig, hvorfor det ikke fungerte. Vi var som regel enig om alt, og så ble vi enig om det også. Vi er ulike på mange måter, og vi følte kanskje det tok mest plass, forklarer 28-åringen.

Selv om det ikke ble et forhold mellom henne og Hogseth, har de fortsatt en god relasjon i dag.

– Vi hadde det veldig gøy og hyggelig i hverandres selskap, men det var på en måte det. Jeg er veldig glad for at det ikke ble noe dårlig stemning, forklarer hun.

Bonden kan bekrefte hun fortsatt er singel, og tar ting som det kommer. Hun har derimot ikke tenkt å kaste bort alt hun har lært i løpet av sommeren og høsten.

– Jeg tenker nå som jeg har fått masse hjelp, må jeg ikke la det stoppe med dette, avslutter hun.

Tar det dag for dag

Bonden Sebastian Muth Johansen (28) fra Lofoten var populær blant alle frierne, men endte til slutt opp med å velge Ragne Grønning Almberg (23).

Da programleder Gunhild Dahlberg (46) besøkte Johansen i Lofoten, kunne bonden og Almberg bekrefte at de var kjærester.

Dette er de derimot ikke den dag i dag, etter de valgte å ta et steg tilbake.

– Når det kommer til det ekte livet har det vært utfordringer, også er du jo i den «boblen» under innspillingen. Så nå tar vi det dag for dag – men vi er eksklusive, forteller bonden til TV 2.

Han kan forklare at han gjerne ville tilbringe mer tid Almberg, ettersom at forholdet deres startet med at han datet flere samtidig.

– Hun var nok kommet litt lenger enn meg. Hun datet jo bare meg, mens jeg datet henne etter jeg hadde tatt det siste valget, forklarer 28-åringen.

Ettersom Almberg er student i Levanger har de forsøkt å besøke hverandre så mye som mulig i løpet av høsten. Både avstanden og det å holde relasjonen deres hemmelig har vært krevende til tider.

– Man kan ikke prøve ut forholdet skikkelig før man kan gå ut offentlig, føler jeg. Det blir noe kunstig over det som spiller på dynamikken. Jeg tror at når vi kan gå ut sammen, være med venner og gjøre normale ting så blir det bedre, forklarer han.

Johansen og Almberg ble derfor enig om å ta et steg tilbake, noe hun også er enig i at det presset vekk fra relasjonen.

FORTSATT SAMMEN: Selv om Sebastian og Ragne ikke er kjærester, tilbringer de mye tid sammen og ser frem til å date offentlig. Foto: Privat

– Det har vært litt frem og tilbake, det må jeg innrømme. Det var litt stress med at om vi ikke ble kjærester så mistet vi hverandre, noe vi ikke ville, men kjærester var et for stort steg, forklarer hun over telefon.

Derfor ble bonden og Almberg enig om at de ikke skulle være kjærester, men heller ta en dag av gangen.

– Vi foretrekker å ta det litt rolig og bruke tid, og ikke stresse så mye med det, forteller 23-åringen.

Nå som det endelig er offentlig hvor hun og bonden står i dag, ser hun frem til å oppleve de små tingene sammen som å gå på restaurant, kino og til og med butikken. Hun er heller ikke fremmed for å flytte på seg om det skulle bli aktuelt.

– Hvis det skulle blitt Sebastian og meg så hadde det vært aktuelt å flytte til Lofoten. Det er en mulighet for fremtiden, avslutter hun.

Bekrefter kjæreste

En av bøndene som har hatt en noe mer krevende sesong var bonden Stefan Gundersen (50). TV 2 tok derfor turen ut til Rømskog for å høre hvordan det gikk med bonden.

Se intervjuet med Stefan øverst i saken

Gjennom sesongen har det blitt tårevått når bonden en etter en tok farvel med frierne, og flere av dem har innrømmet skuffelse over at de ikke ble Gundersens utvalgte.

– Du kan ikke lære deg å bli forelsket, du blir bare det. Og det skjedde ikke med meg og damene som var her, selv om jeg satt pris på dem. Det lille ekstra kom liksom ikke, forteller han til TV 2.

Han har fått seg, etter å ha sett det på TV, at flere av damene var mer emosjonelt investert i han enn det han selv hadde fått med seg. Han angrer derimot ikke på noen ting.

– Det er ikke noe jeg angrer på. Jeg føler jeg var så ærlig som jeg kunne være, og sa ifra når jeg følte det jeg følte. Jeg føler ikke det er noe jeg kunne gjort annerledes, konkluderer bonden.

Selv om det til tider har vært krevende, er han takknemlig for opplevelsen. For han har nemlig funnet kjærligheten – etter programmet.

– Jeg har en kjæreste i dag som jeg er veldig glad i, smiler han lurt da han får spørsmål om han er singel.

Henne derimot, ønsker han å holde privat.

– Jeg har valgt å stille ansiktet mitt til disposisjon, det har ikke hun, forklarer den nyforelskede bonden.

På spørsmål om hun har sett alle episodene fra sesongen hans, kan han fortelle at hun har sett noe – men ikke alt.

– Da jeg møtte henne så tenkte jeg at jeg legger alle kortene på bordet fra dag en, så får hun sortere. Men de siste fire-fem episodene av Jakten har hun ikke sett. Men jeg har forklart at hun hva som skjer, avslutter han.

Du kan nå se alle episodene av Jakten på kjærligheten på TV 2 Play.