Gerrard blir gjerne upopulær på Anfield: – Det får bare være

Etter over 3,5 år på reisefot returnerer Steven Gerrard til Anfield som Aston Villa-manager lørdag.

– For alle andre er det en massiv anledning. For meg er det tre poeng. Det er en stor fotballkamp og vi må fokusere på de 90 minuttene, sier Gerrard på fredagens pressekonferanse.

Gerrard, som fikk 710 kamper og 185 scoringer for de røde fra Merseyside i løpet av spillerkarrieren, forlot Liverpool til fordel for manager-jobben i Rangers i mai 2018. For en måned siden dro han videre til Aston Villa.

– Jeg respekterer virkelig, og jeg forstår, alt oppstyret rundt kampen, men det er for andre folk å glede seg over. For meg handler det om å forberede laget som best jeg kan og prøve å få et positivt resultat for Aston Villa, fortsetter 41-åringen.

Han er krystallklar på at han ikke tenker ett sekund på Liverpool.

– Om jeg sitter på bussen på vei nedover M6 i retning Birmingham og ikke er den mest populære på Anfield, så får det bare være.

Scouseren har fått en strålende start i sjefsstolen på Villa Park. Så langt har han ledet sitt mannskap til tre seire på sine fire første kamper. Det eneste nederlaget kom borte mot Manchester City 1. desember, der Aston Villa tapte 1-2. Gerrard kan fortelle at hans lag ikke kommer til Anfield for å forsvare seg.

– Vi er et god lag med topp spillere. Vi utgjør en trussel og vi ønsker å gjøre det så vanskelig som vi kan for Liverpool, sier han og fortsetter:

– Vi er på vårt beste når vi spiller med kontrollert aggresjon og når vi er offensive. Om man er passive på dette nivået, så kan man fort bli straffet.

En som har vært meget viktig for Birmingham-laget denne sesongen er John McGinn. Skotten, som står med tre scoringer og to målgivende pasninger på 14 kamper, er en mann Gerrard har fått sansen for.

– John har vært fantastisk på alle måter, både på og utenfor banen. Jeg vil jobbe med John i lang tid og han har en stor rolle når det kommer til å drive Villa framover til å bli så suksessfulle som overhodet mulig, sier Gerrard, som at han har fått gode nyheter før møtet med Jürgen Klopps mannskap lørdag.

– Matty Targett har trent hele uken, så han er klar. Danny (Ings) har også trent. Det er åpenbart at vi må respektere at han har fått tilbakeslag etter tidligere skader, men han har vært med på de siste to øktene og han ser sterk ut. Han vil være i troppen, sier Gerrard og legger til:

– Morgan Sanson følte seg ikke helt bra tidligere, men vi fikk gode nyheter og han vil være tilbake i trening i dag. Bertrand (Traore) og Leon (Bailey) er ute.

Før møtet med Liverpool ligger Aston Villa på en 10. plass i Premier League.