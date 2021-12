Lærer dømt til elleve års fengsel for overgrep mot barn

Dommen fra Hordaland tingrett lyder på elleve års fengsel.

I tillegg er 31-åringen fradømt retten til å undervise eller trene barn og unge på ubestemt tid.

Han må også betale oppreisningserstatning til 13 fornærmede. Summene varierer mellom 50.000 og 200.000 kroner for hvert av barna.

Mannens forsvarer, advokat Eirik Nåmdal, har ikke besvart TV 2s henvendelser. TV 2 er derfor ikke kjent med om mannen vil anke dommen.

Innrømmet overgrep

Under sin forklaring i retten uttalte læreren at han ikke kunne forstå hvorfor han har begått overgrepene.

– Det er noe jeg angrer fryktelig på. Jeg er her nå for å forklare meg og sørge for at alt kommer fram, sa han.

Mannen har tidligere vært lærer ved flere skoler og også vært trener i idretten.

En rektor ved en skole der han tidligere har jobbet, forklarte i retten at 31-åringen fremstod som en tillitsperson, og at han derfor fikk en sentral rolle knyttet til håndtering av utfordrende adferd fra elevene.

«Vitnet beskrev tiltalte som en som så barna, og viste dem oppmerksomhet den oppmerksomheten barnet trengte for slik å inkludere alle elevene. Han hadde et blikk for å se hvilke av barna som eventuelt falt mer eller mindre utenfor; han var lyttende, empatisk, inkluderende og innga tillit», skriver retten.

Snapchat og Skype

Overgrepene skjedde i stor grad via apper som Snapchat og Skype.

Overfor jenter utga han seg for å være en gutt, mens han gjorde det motsatte i kontakt med yngre gutter. Alltid oppga han å være et par år eldre enn barna han presset til å utføre ulike seksualiserte handlinger med seg selv.

Barna har i retten forklart at han brukte et språk som var typisk for deres aldersgruppe, og ingen av dem fattet på noe tidspunkt mistanke om at han var eldre enn han var.

«Mange av de fornærmede har beskrevet at tiltalte var støttende, at han ga dem komplimenter og viste omtanke overfor de av dem som hadde ulike problemer», skriver retten.

«Noen av de fornærmede har forklart at tiltalte på dagtid kunne chatte om mer hverdagslige ting, mens han om kvelden raskt begynte å kommunisere seksualisert».

Far varslet politiet

Politiet begynte først etterforskningen da faren til en av de fornærmede fattet mistanke og anmeldte saken. Flere politidistrikt har vært involvert i etterforskningen.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen i mai 2020.

Da politiet pågrep ham, fant de også store mengder overgrepsmateriale som han nå er dømt for å ha oppbevart.

Mannen stod til sammen tiltalt for brudd på fem ulike paragrafer i straffeloven. De fornærmede i saken var alle mellom 11 og 14 år gamle da lovbruddene skjedde.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta ba i retten om 13 års fengsel. TV 2 vet ikke om påtalemyndigheten planlegger å anke dommen.