Abortklinikker venter pasientøkning på 3.000 prosent

– Vi ser for oss at vi kan få en pasientøkning på 3.000 prosent, sier Gilda Gonzales.

Hun er leder for Planned Parenthood nord i California, som er en av USAs mest liberale delstater.

Herfra følger de nøye med på Høyesteretts behandling av en ny abortlov som er vedtatt i konservative Mississippi. Loven anses som den viktigste abortrelaterte saken som har nådd Høyesterett på 50 år.

DOMMERNE: Det er ni høyesterettsdommere i USA. Seks av dem regnes som konservative, mens tre regnes som liberale. Foto: Jose Luis Magana

Mississippi-loven vil forby alle aborter etter uke 15. i svangerskapet, og gjør ingen unntak for kvinner som har vært utsatt for incest eller voldtekt.

Om den blir godkjent, er det ventet at en en rekke konservative, republikansk-styrte delstater vil følge etter, og forsøke å få gjennomslag for lovendringer som fjerner eller innskrenker kvinners rett til fri abort.

BER: Abortmotstandere ber til høyere makter om at det konservative flertallet i USAs Høyesterett fjerner kvinners rett til fri abort. Foto: Andrew Harnik

Mange abortforkjempere frykter også at Høyesterett, som nå har en klar konservativ overvekt, vil gå så langt som å oppheve høyesterettsavgjørelsen «Roe vs. Wade» fra 1973, som er grunnlaget for kvinners rett til fri abort i hele USA.

– Det vil være et politisk jordskjelv i USA om det skjer, sier USA-kommentator Eirik Bergersen.

Om «Roe vs. Wade» settes til side, vil abortlovgivningen være fullt og helt opp til den enkelte delstat. Ifølge Bergersen vil man etter hvert få abortspørsmålet inn i lovgivningen, noe han mener kanskje kan være en god idé.

– Men det vil nok ta litt tid, og i påvente av det vil man få unntakstilstand en stund, sier han.

Frykter konsekvensene

– Vi jobber nå med et utkast til hvordan vi skal sikre tilgang til abort i delstaten, ikke bare for de som bor her i California, men også for de som vil komme hit fra andre delstater, sier Gonzales.

BEKYMRET: Gilda Gonzales leder Planned Parenthood Northern California. Hun tror en innskrenkning i abortrettighetene vil ramme de mest ressurssvake hardest. Foto: APTN

Hun frykter at tilstrømningen av kvinner fra andre delstater vil gå ut over tilbudet de kan gi til de som bor i delstaten.

Men aller mest bekymret er hun for de kvinnene som ikke har mulighet til å komme til dem.

For kvinnene som kan komme til klinikkene i California fra ander delstater, er de som har mulighet og midler til å reise for å ta en abort.

– Dette går utover de som er dårligst stilt, sier Gonzales.

Flere kommer fra Texas

I California har de allerede merket konsekvensene den strenge abortloven Texas innførte i september, som forbyr aborter etter uke seks. Så tidlig er det mange kvinner som ikke engang vet at de er gravide.

Etter at loven trådte i kraft, har Planned Parenthood sine klinikker i California behandlet to til tre kvinner fra Texas daglig.

IDEELL ORGANISASJON: Planned Parenthood tilbyr tjenester som abort, prevensjon og testing for kjønnssykdommer. Foto: APTN

Californias guvernør, demokraten Gavin Newsom, sier delstaten vil jobbe for å sikre kvinners rettigheter og friheter.

– Vi er klar over at folk kommer til å reise hit fra de statene som vil bevege seg i en annen retning. Det er uunngåelig, og vi ser på måter å håndtere det på, både med tanke på lovarbeid og budsjettering, sier Newsom.

Splitter USA

Abortspørsmålet er svært betent i USA, og har blitt stadig mer politisert og polarisert den siste tiden.

– Abort er en kulturkrig i USA, sier Bergersen.

Donald Trump, som fikk utpeke hele tre høyesterettsdommere i løpet av sin presidentperiode, var spesielt opptatt av at de han valgte var innstilt på å tilsidesette «Roe vs. Wade», ifølge Bergersen.

– Dommerne Trump utpekte er ikke bare konservative, de er mye mer aktivistiske, sier han.

Motstanden mot fri abort er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort.

Men meningsmålinger over tid har ifølge NTB vist at et flertall i den amerikanske befolkningen ønsker å bevare «Roe vs. Wade», som slår fast at kvinner har rett til abort helt frem til fosteret er levedyktig.

Alle de seks dommerne som er utnevnt av republikanske presidenter, uttrykte at de er villige til å opprettholde Mississippi-loven da behandlingen av den startet 1. desember . Men kun fire av de seks virket åpne for å skrote «Roe vs. Wade».

En endelig avgjørelse er ventet til sommeren.