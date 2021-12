Klopp om Gerrard-møte: – En vidunderlig historie

Se Liverpool - Aston Villa fra kl. 15.30 på TV 2 Sport Premium lørdag.

Lørdag venter Steven Gerrards retur til Anfield, når hans Aston Villa kommer på besøk.

– En vidunderlig historie. Stevie er allerede en rutinert trener og manager, og vet hvordan han skal håndtere kamper, sier Gerrard på fredagens pressekonferanse.

Klopp forteller at han og Gerrard har tekstet før kampen.

– Han kan spør meg om råd, men han trenger det ikke, sier Gerrard videre.

– Han har lov til å feire om de vinner her, men jeg håper bare han ikke har noen grunn til det, fortsetter han.

Liverpool har levert en bunnsolid sesong til nå. Tirsdag vant de 2-1 mot AC Milan i Champions League, noe som gjorde at Klopps menn avanserte fra gruppespillet med full pott i gruppen.

I Premier League innehar de andreplassen, ett poeng bak Manchester City på topp og ett poeng foran Chelsea på tredje.

Klopp fikk spørsmål om han ser for seg Gerrard i sjefsstolen på Anfield i fremtiden.

– Ja. det tror jeg han blir. Spørsmålet er bare når riktig tidspunkt for det er.

– Spørsmålet er hvor lenge han vil holde på før han blir Liverpool-manager, legger han til.

Legenden returnerer

Gerrard, på sin side, har fått en strålende start på sin tid i Villa, med tre seire på sine første fem kamper.

Det gir selvtillit inn mot møte på Anfield, og mot klubben han fikk 710 kamper for.

– Jeg respekterer og forstår all støyet rundt kampen. Det er for andre folk å bli engasjert over. For meg handler det om å forberede laget på best mulig vis og prøve å få et positivt resultat for Aston Villa, sier Gerrard om Liverpool-kampen på fredagens pressekonferanse.

– For alle andre er det en massiv anledning. For meg er det tre poeng. Det er en stor fotballkamp og vi må fokusere på de 90 minuttene, sier Gerrard på fredagens pressekonferanse, fortsetter han.