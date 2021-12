Lokalsamfunnet i sjokk: – Ny grusomhet oppi en dyp, dyp tragedie

Lokalsamfunnet i Svelvik er sterkt preget etter at familiefaren er siktet for drap og brannstiftelse, etter brannen i Svelvik.

En familie på fire, med to voksne og to barn, mistet livet etter brannen i Svelvik natt til mandag. Nå er den avdøde familiefaren siktet for drap og brannstiftelse.

De pårørende ble orientert torsdag, ifølge politiet.

Utviklingen i saken har medført sjokk og fortvilelse i lokalsamfunnet. Det forteller Susanne Kjær, som er virksomhetsleder ved Drammen legevakt og leder kriseteamet.

– Dette er en ny grusomhet oppi en dyp, dyp tragedie, sier Kjær til TV 2 fredag.

Sjokk og fortvilelse

Kjær forteller at hun har vært kjent med utviklingen i saken en stund, men at hun fikk vite det etter de nærmeste pårørende.

– Jeg tør ikke å tenke på hvordan de etterlatte har det nå. De har så vidt rukket å ta inn én tragedie, før det kommer en ny, sier Kjær.

VANTRO: Susanne Kjær, leder for kriseteamet, forteller at hele Svelvik-samfunnet er preget av hendelsen. Foto: Privat

Hun forteller at psykososial beredskap har vært involvert helt siden mandag morgen, og følger opp samtlige etterlatte.

Lokalsamfunnet i Svelvik preges i dag av ny vantro, mener Kjær.

– Det gjør noe med oss alle sammen. Lokalsamfunnet våknet til ny vantro i dag. Det var sjokk og fortvilelse, og vanskelig å ta inn over seg på mandag. I dag er det et nytt sjokk og ny fortvilelse.

Stille på personalrommet

Kjær informerte tidlig den psykososiale beredskapen, ettersom de jobber direkte med de etterlatte.

Øvrig personell på legevakten ble informert to minutter over klokken ni fredag, for å best mulig kunne hjelpe folk som ringer eller besøker dem.

– Det var like stille da jeg informerte på personalrommet på legevakten i dag, som på samfunnshuset i Svelvik under informasjonsmøtet mandag kveld, sier Kjær.

Hun forteller at hun har kontakt med sine kolleger som følger opp elevene på skolen de to barna gikk på.

– Barna får tett og god oppfølging av rektor, lærere, psykologer og familieteam, og det har vært samlinger og informasjonsmøter på skolen, sier Kjær.

– Vi skal gjøre så godt vi overhodet kan for å hjelpe alle som trenger det.

– Helt forferdelig

Afzal Ahmad eier en kiosk som ligger 100 meter opp i veien fra huset som brant ned. Han kjenner godt til familien, som pleide å handle hos ham.

– Det er veldig trist og vanskelig å snakke om det som har hendt, sier Ahmad til TV 2.

Ahmad forteller fredag at han fikk vite om utviklingen i saken av en kunde og nabo som besøkte kiosken.

– Det er helt forferdelig det som har skjedd, sier han.

KIOSKEIER: Afzal Ahmad forteller at de avdøde barna ofte var innom kiosken hans. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Han husker familien, og spesielt barna, som veldig hyggelige.

– Barna pleide å komme inn i kiosken etter skolen for å handle godteri etter de hadde vært på skolen. Nå er de borte. Følelsen rundt dette synes jeg er vanskelig å beskrive, sier Ahmad.