Nå snur kulden – her kan du nyte finværet i helgen

Det har vært svært lave temperaturer i landet vårt den siste tiden.

I Agder har det vært kaos på vegene etter kraftig snøfall. Det kraftige snøfallet førte blant annet til at et tog med 55 passasjerer ble stående i 6 timer.

Fredag er det fortsatt sendt ut oransje farevarsel for svært mye snø.

GJERSTAD: Det kraftige snøfallet førte til at tog ble stående værfast. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det kraftige snøværet vil utover helgen roe seg. Allerede lørdag er det ventet at snøbygene avtar i løpet av formiddagen.

Kom deg ut på lørdag

På lørdag er det meldt om penest vær i hele landet.

– Spesielt fint blir det på Vestlandet, sier vakthavende meteorolog i StormGeo Mariann Aabrekk.

Det vil bli fint vær etter hvert som snøbygene avtar utover ettermiddagen.

Temperaturene vil bli noe varmere i sør. I Oslo og Kristiansand vil temperaturene stige tett opp til null grader. Langs kysten kan temperaturene stige til rett over null grader.

Områdene lenger nord for Lillehammer vil fortsatt få noen minusgrader.

Nå kommer plussgradene

Inn mot søndag kan temperaturene begynne å krype oppover mot fem plussgrader på Vestlandet.

– Det vil skje en gradvis omlegging mot mildere vær, sier Aabrekk.

PLUSSGRADER: I Bergen kan det bli plussgrader i helgen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vinden på Vestlandet vil etter hvert øke til kuling og snøgrensen vil begynne å krype oppover sør i landet, men i nord vil det fortsatt være kaldt.

– Det vil komme noen snøbyger over Trom og Finnmark.

I Trøndelag og Nord-Norge vil det være relativt rolige vindforhold, og ikke de store endringene.

Mildere også i nord

På mandag og tirsdag må du komme ganske langt opp i høyden for å få nedbør i form av snø.

– Snøgrensen vil krype opp til over 700 eller 1000 meter, forklarer Aabrekk.

Hun forklarer dette med at det er et lavtrykk som presser temperaturene oppover. Dette vil føre til at nedbøren vil komme som regn i fjellet.

Bergen, Oslo og Kristiansand kan forventer fem plussgrader inn i neste uke.

Også i nord blir det noe mildere vær.

– Det blir ikke like mildt som i sør, men det vil bli mildere enn det været som har vært.

Aabrekk sier at selv på Finnmarksvidda blir temperaturene noe varmere.

– Det har vært temperaturer helt ned i minus 35 grader, men nå er det ventet ned mot minus 17.