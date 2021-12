Ville ikke gi lønnsstøtte – nå snur regjeringen

Kun to dager etter at regjeringen avviste en lønnsstøtteordning går de inn for den. Det skjer etter hardt press fra partene i arbeidslivet og opposisjonen.

Fredag morgen møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) NHO, LO og Virke for å diskutere støtteordninger. Regjeringen hadde forberedt en førjulsgave til partene.

– Vi starter arbeidet med å få på plass en lønnsstøtteordning, sa Vedum etter møtet.

Det skjer kun to dager etter at næringsministeren ga partene motsatt beskjed. Da mente regjeringen kompensasjonsordnignene var nok. Tross utviklingen står Vedum fast på at tiltakene som kom allerede tirsdag er kraftfulle og viktige tiltak.

– Når vi har så tett kontakt som vi har med LO, NHO og Virke så er vi opptatt av å se om det er andre forbedringer vi kan gjøre for å holde hjulene i gang. Det er det vi nå gjør.

Dermed får partene i arbedislivet viljen sin likevel.

KRAV: LO-leder Peggy Hessen Følsvik forventer at en lønnsstøtteordning er på plass innen kort tid. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Møtes i ettermiddag

Ordningen er ikke på plass enda, men partene i arbedislivet og regjeringen vil møtes klokken 14 fredag hvor de utarbeide ordningen.

– Vi er veldig fornøyde med nok et godt møte. Og det at vi skal sette oss ned om noen få timer og jobbe med å finne fram til en lønnsstøtteordning som vi kan få på plass raskt, det er vi veldig glad for, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun tror mangel på avklaring har skapt usikkerhet blant arbeidstakere.

– Jeg håper at dette skal hjelpe på tryggheten for mange.

NHO-leder Ole Erik Almlid er glad for at regjeringen valgte å snu.

– Vi er glad for at denne regjeringen lytter. Nå er det mulig å få på plass en lønnsstøtteordning som kan holde folk i jobb. Men det er nå jobben begynner.

Også Virke-sjefen er fornøyd med at regjeringen snudde til slutt.

– Vi er glad for at vi nå kommer i gang med dette arbeidet og at det skjer i dag, sier Ivar Horneland Kristensen i Virke.

NOK: Næringsminsiter Jan Christian Vestre (Ap) mente onsdag at det ikke var behov for en lønnsstøtteordning. Foto: Erik Edland / TV 2

– Leverer ganske raskt

Næringsminister Jan Christian Vestre mener regjeringen aldri har utelukket lønnsstøtteordningen, men vurdert den hele veien. Han sa imidlertid nei til en ordning etter møte med partene onsdag.

– Hvorfor gikk dere ikke for ordningen da?

– En lønnsstøtteordning er ikke en nøkkelferdig ordning som vi kan ta opp av hatten og innføre over natten. Det kunne vi gjøre med å gjeninnføre den nasjonale kompensasjonsordningen og vi hadde allerede en kommunal kompensasjonsordning.

– Også har det gått to dager til, vi har fått ny kunnskap, vi har i dialog med partene sett at det har vært behov for mer. Derfor setter vi igang arbeidet med å få på plass mer. Jeg synes vi leverer ganske raskt.

Fornøyd opposisjon

I opposisjonen har en rekke partier tatt til orde for at regjeringen må snu i sitt syn. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, er gald for at regjeringen nå går inn for lønnsstøtte.

– Vårt utgangspunkt er at dette må være en kortvarig løsning som er innrettet mot de bransjene som sliter nå, og med krav om at de ansatte får aktivitet, sier Bru.

Også SV har vært tydelige på at regjeringen burde lytte til partene.

– Løsningen må forhandles ferdig med SV i Stortinget, og vi vil jobbe for at krisepakkene blir sosialt rettferdige og maksimalt effektive mot arbeidsløshet og permitteringer.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo er også fornøyd med løsningen, men forventer at regjeringen blir med proaktiv.

– Venstre forventer også at regjeringa umiddelbart er klare med ytterligere hjelp til bedriftene og de ansatte dersom det kommer nye innstramminger i tiden framover.