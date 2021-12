Haugens dilemma: Nå skal han gjøre alt han kan for å sende Brann til 1. divisjon

Følg siste serierunde i Fotball Xtra på TV 2 Sport 2 og Play søndag kl. 16.30.

Fredrik Haugen var i flere år en av de største Brann-stjernene.

Mellom 2011 og 2020 fikk han med seg imponerende 247 seriekamper for byens fotballstolthet.

Det gjør at Haugen fortsatt har sterke følelser for Sportsklubben Brann – men søndag må han legge det til side.

For sannheten er at han skal gjøre alt han kan for at Brann sendes ned til 1. divisjon.

I sommer skrev han nemlig under for nedrykkskonkurrent Stabæk.

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på den situasjonen, sånn er på en måte fotballen. Brann har vært for dårlig, Stabæk har vært for dårlig og så tenker jeg ikke så mye på meg selv. Det jeg tenker på er Stabæk og at jeg må hjelpe de, sier Fredrik Haugen til TV 2.

– Du tenker vel litt ekstra på det som bergenser?

– Det er klart at jeg er glad i Brann. Ideelt sett skulle de lagt høyere på tabellen, men nå har jo de en gang prestert så dårlig at de er der de er. Det samme med oss her i Stabæk. Derfor er det fortjent at begge vi er i bunnkamp, sier Haugen.

Han er klar på at det vil være et fortjent nedrykk for klubbene som rykker ned, uavhengig av hvem det er av Mjøndalen, Brann og Stabæk som må ta den tunge veien ned søndag kveld.

– Ja, for laget som rykker ned er det jo fortjent. Du kan ikke skylde på noen andre, sier Haugen.

Etter 2020-sesongen valgte han å prøve seg i kypriotiske AEK Larnaca, men etter bare et halvt år vendte han tilbake til norsk fotball. Da falt altså valget på Stabæk i stedet for gamleklubben Brann.

Han tror imidlertid på forståelse fra Bergens befolkning for at det søndag kveld er Stabæks behov som gjelder.

– Jeg tror de fleste skjønner at dette er profesjonelt og at jeg må gjøre en god kamp for Stabæk, sier han.

Har null tro på hjelp fra Sarpsborg

Utgangspunktet er enkelt for Stabæk før den siste serierunden: Med seier borte mot Odd vil kvalifiseringsplassen være sikret.

Med uavgjort eller tap vil Stabæk være avhengig av at Brann ikke slår Sarpsborg på hjemmebane.

– Jeg tenker vi har gode muligheter til å holde oss. Alt er i våre hender og vi trenger ikke å tenke på noen andre resultater. Alt er opp til oss, og hvis det ikke går, så kan vi bare ha det så godt, mener Haugen.

Han ønsker ikke å spekulere så mye i hvordan det vil ende i de andre kampene, men trener Eirik Kjønø er i alle fall forberedt på at Stabæk må gjøre all jobb selv.

– Brann kommer til å slå Sarpsborg, det er jeg helt sikker på. Men det kan vi egentlig ikke tenke på uansett, sier Kjønø.

– Hvorfor er du så trygg på det?

– Det handler nok litt om det mentale også – at jeg ikke går inn i vår kamp og håper på at Sarpsborg skal klare det. Så hører du at det er 1-0 til Brann, så kan det ta energi. Men samtidig har jo ikke Sarpsborg noe å spille for. Jeg tror Brann tar det, sier Kjønø.

Fredrik Haugen gleder seg til alt skal avgjøres.

– Det er jo gøy å spille slike kamper, det er slik vi må se på det, sier han.

Den samme innstillingen har Stabæk-trener Kjønø. Han ser fram til det som kan bli en spinnvill eliteserieavslutning i både topp og bunn.

– Hos oss er det en fin og rolig stemning foreløpig. Jeg tror de fleste gleder seg, men så er det sikkert noen som gruer seg også. Men det er slik det skal være før en fotballkamp, sier han.