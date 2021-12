Sluttspill i Eliteserien er en avsporing

Sluttspill er ikke veien å gå for norsk fotball hvis man vil ha flere tilskuere på tribunen. Fotballens ledere bør heller sørge for at Eliteserien spilles ferdig før barna har åpnet første luke i adventskalenderen.

Sluttspillsdebatten har begynt å røre på seg igjen. Det er ikke første gang sluttspill blir løftet frem som svaret på norsk fotballs problemer. Både tilskuertall, interesse og kvaliteten skal visstnok bli bedre bare vi endrer strukturen på ligaen til en eller annen modell som innebærer sluttspill.

Et annet argument som gjerne trekkes fram er at man vil få flere kamper mot såkalt likeverdig motstander og at man vil få flere kamper som betyr noe. Men er det egentlig et problem i dag at nivåforskjellen mellom topp og bunn er så stor at kampene ikke blir interessante? Og er det virkelig for få kamper som “betyr noe”?

Før siste serierunde har vi fortsatt en rekke lag med mye å spille for. Tre lag kniver om å unngå direkte nedrykk. To lag kan ta gull. Tre lag kjemper om fjerdeplassen, som kan gi Europa Conference League-kvalifisering. Det betyr at det i sju av åtte kamper i siste serierunde er lag som enten spiller om seriegull, overlevelse i Eliteserien eller en plass i Europa neste sesong. Kun kampen mellom Tromsø og Viking handler “bare” om heder og ære.

Årets sesong viser oss at dagens oppsett kan gi oss utallige kamper som betyr enormt mye for lagene som er involvert. Selv med dagens modell er det få lag som kan ta ferie før sesongen faktisk er ferdigspilt. Hvis et viktig mål er å sørge for at flest mulig lag har noe å spille for hele veien inn, lykkes vi allerede.

Denne sesongen har også vist oss at nivåforskjellen ikke er så stor mellom topp og bunn som mange later til å tro. De tre lagene som kommer til å ta medalje denne sesongen har alle avgitt poeng mot lag som kjemper mot nedrykk. Senest forrige helg spilte Bodø/Glimt uavgjort hjemme mot et Brann-lag som kjemper med ryggen mot nedrykksveggen. De kunne ha sikret gullet hjemme på Aspmyra, men klarte ikke å stå løpet ut mot et av Eliteseriens desidert svakeste lag. Tabelltoer Molde klarte på sin side bare uavgjort mot Lillestrøm.

Dermed får vi en neglebiter av de sjeldne i siste serierunde, mellom serielederen og tabelljumbo Mjøndalen. På søndag må Mjøndalen vinne for å ha håp om å unngå direkte nedrykk, mens Bodø/Glimt må ta poeng for å være sikre på at de holder Molde bak seg. Er ikke denne typen serieavslutninger langt mer levende, pirrende og interessante enn en sluttspillsmodell som deler tabellen i to midtveis?

Det er heller ikke sikkert at det å møte de samme lagene flere ganger per sesong gir økt interesse. Storkampene er jo store nettopp fordi de også er sjeldne. Hvis de antatt beste lagene møtes hyppigere, kan det fjerne noe av hypen rundt disse oppgjørene. Både nasjonale og internasjonale supercuper er et godt eksempel på at en kamp ikke automatisk blir attraktiv og interessant for fotballfolk flest bare fordi to gode lag møtes.

Jeg syns ofte sluttspillforslagene bærer preg av at man har funnet løsningen før man egentlig har identifisert hovedproblemet. Behovet for å gjøre endringer for endringenes skyld er ikke uvanlig. Så lenge ting ikke fungerer helt perfekt, er det naturlig at man hele tiden leter etter nye løsninger.

Men altfor ofte ender man da opp med å henge seg opp i én bestemt løsning for å så se etter problemer denne løsningen kan være svaret på, i stedet for å å gjøre det i motsatt rekkefølge. Det minner om politiske partier som har vedtatt en rekke tiltak i sine politiske plattformer, og så leter med lys og lykte etter problemer som passer til de løsningene de allerede har vedtatt.

Man havner også ofte der at én bestemt løsning plutselig skal være svaret på alle mulige ulike problemer. En variant av sluttspill kan være en mulig løsning hvis problemet først og fremst er at norske lag spiller for få kamper. Men hvis problemet derimot er lave tilskuertall og synkende interesse, er da virkelig omstruktureringer av ligasystemet det naturlige stedet å begynne?

For meg ville det vært mye mer naturlig å starte med kampkalenderen. Det er ikke en magisk løsning på alle utfordringene i norsk fotball, men det er lavthengende frukt hvis man vil gjøre norsk toppfotball mer publikumsvennlig.

Søndag 5. desember var det rundt 4000 tilskuere på Intility da Vålerenga slo Mjøndalen. Vålerengas sportslige resultater denne sesongen må selvsagt ta noe av skylda, men det hjelper ikke at gradestokken nærmet seg åtte kuldegrader da kampen ble sparket i gang. I Bodø trosset supporterne 17 effektive kuldegrader for å se sine helter i aksjon.

Når kampene spilles så sent på året mister du mange tilskuere på veien. Og du gjør det ekstremt vanskelig å rekruttere de yngste. Det er ikke mange foreldre som orker å ta med seg en sjuåring på kamp en bitende kald desemberkveld.

Hvis man virkelig ønsker å øke tilskuertallene på norske tribuner må man slutte å spille fotball lenge før lysene i julegatene tennes og adventskalenderne ruller på tv-skjermene. Noen ekstra midtukerunder i mai, juni og august bør kunne trekke langt flere tilskuere enn kamper i snødrev og frost. Diskusjoner om sluttspill er å begynne i helt feil ende hvis målet er å få flere folk på stadion.