Slik lekte fotballpresidenten «katt og mus» med qatarske myndigheter

Terje Svendsen møtte migrantarbeidere i Qatar sent torsdag kveld. Møtet skjedde i all hemmelighet, uten at myndighetene visste om hva som skulle skje.

– Et av engasjementene våre har vært å ha fokus på migrantarbeiderne. Så det var viktig å få møtt dem igjen. Så er det sånn at i denne regionen er det forbudt med fagforeninger. Så det å få lov til å møte migrantarbeidere som tør å snakke fritt og åpent var viktig for oss. Hadde vi ikke fått til det, hadde vi ikke dratt ned hit, helt enkelt, sier Svendsen til TV 2.

Møtet var ikke en del av det offisielle programmet for NFF og de øvrige fotballforbundene, som skjer i regi av UEFA denne uken.

– De kom med nye bekymringer

Både qatarske myndigheter og VM-arrangøren har vært tett involvert i programmet.

Men selve møtet med gjestearbeiderne måtte skje i all hemmelighet.

Ingen medier fikk være med på møtet på grunn av migrantarbeidernes sikkerhet.

Etter at Terje Svendsen og resten av UEFA-delegasjonen var ferdig med programmet onsdag kveld, avsluttet de med et besøk i et område for Afghanske flyktninger - organisert av det qatarske utenriksdepartementet.

Men selv om det offisielle programmet var over, gjenstod det aller viktigste møtet; å få uhildet informasjon fra migrantarbeidere selv.

HEMMELIG MØTE: Terje Svendsen reiste ut til migrantarbeidere etter at det offisielle programmet var over. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2.

Da fotballpresidenten returnerte til hotellet, satte han seg derfor i en bil og ble kjørt direkte til et bosettingsområde for migrantarbeidere.

Representanter fra enkelte av de andre fotballforbundene var også med på det hemmelige møtet, men Svendsen tror ikke det kom som en overraskelse på myndighetene i Qatar.

– Jeg har ikke noen tro på at de ikke vet at vi skulle møte migrantarbeidere. Jeg tror de er veldig klar over hva vi foretar oss. Men samtidig så har det noe med sikkerhet for migrantarbeiderne å gjøre, at bygningsarbeiderforbundet som arrangerer dette, gjorde at vi møtte dem på et hemmelig sted. Det som ble klart for oss etter samtalen i går kveld, var at Kafala-systemet fungerer fortsatt innenfor det som heter «domestic workers», som er hjemmehjelper, au pairer og lignende. Det er helt klart et område som de nye lovene ikke fungerer for, sier Svendsen

Det omstridte Kafala-systemet knytter fremmedarbeideres oppholdstillatelse til deres kontrakt med arbeidsgiveren.

Det begrenser arbeidernes mulighet til å bytte jobb og hindrer mange i å forlate landet uten arbeidsgivernes tillatelse.

– Kvinners rettigheter og respekten for kvinner, er tydelig også fraværende. Det er klart det er alvorlig. Det er ikke i tråd med de verdiene vi står for. Jeg synes også det viser at dette er ikke noe fotballen alene kan ordne opp i. Når vi nå beveger oss utover det som har med VM-arrangementer å gjøre, og snakker om «domestic workers», så er det flere som må på banen, dette er også myndighetenes ansvar, fortsetter Svendsen.

Generalsekretæren i Det danske fotballforbundet er også klar på at man har en lang vei å gå her.

– Jeg sitter med et inntrykk av migrantarbeidere som forteller at det har skjedd forbedringer, tydelige forbedringer, der de arbeider. Jeg sitter også med inntrykk av at de forteller om noen ting som må gjøres mye bedre, innenfor for eksempel «domestic services», altså au pairer og kvinner som arbeider i hjemmene, sier Jakob Jensen.

FIFA har det største ansvaret

Begge mener FIFA nå må gå tøffere til verks.

– Vi går inn i en kritisk fase de neste seks månedene, det er tolv måneder til mesterskapet sparkes i gang, men vi må få spisset enda mer hva vi bør pushe qatarske myndigheter på, men spesielt FIFA som vi mener har en virkelig stor påvirkningsrolle her, sier Svendsen.

– FIFA er fullstendig avgjørende. De har valgt å plassere denne fotballturneringen i Qatar, FIFA har det aller største ansvaret. Det er de som skal gjøre mest for at dette blir så ordentlig som mulig, sier Jensen.

TØFFE FORHOLD: Migrantarbeidere i Qatar. Foto: Warren Little

I rapporten til det såkalte «Qatar-utvalget», som ble lagt frem på det ekstraordinære fotballtinget står det at utvalget regner med flere grove brudd på menneskerettigheter i tilknytning til VM.

Nylig kom Amnesty med en ny rapport der de hadde sjekket forholdene for migrantarbeiderne i Qatar, ett år før mesterskapet.

I rapporten tegnes det fortsatt et meget dystert bilde av arrangørlandet, og Amnesty mener det må iverksettes hastetiltak.

Regjeringen i Qatar avviste Amnestys påstand om at arbeidsreformer ikke har ført til endringer.

TV 2 har tidligere omtalt at Oljefondet investerer i flere selskaper som bygger selve VM-stadionene.