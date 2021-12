«Jeg er skremt av avmakten som flere lærere uttrykker»

I barnehager og skoler må ledere og lærere håndtere to kriser samtidig: Koronakrisen og bemanningskrisen.

Aldri opplevd lignende

Koronakrisen følger samfunnet med argusøyne, men færre vet at det nå finnes skoler som drives «som vanlig» med 30 prosent fravær, og barnehager som har full åpningstid når 65 prosent av de ansatte er fraværende. Det finnes utallige eksempler, også på barnehager som holdes åpne med bare vikarer.

Bemanningskrisen kommer også fram i tall fra Statistisk Sentralbyrå. Disse viser at sammenliknet med 3. kvartal i fjor har sykefraværet økt med 8,5 prosent for skole og 11,1 prosent for ansatte i barnehagen. Det er en stor økning fra et år hvor sykefraværet allerede var høyt. Våre ledere i skoler og barnehager forteller at de aldri har opplevd liknende, og det er samtidig stor mangel på vikarer.

Selv om det finnes penger til vikarer, så opplever mange at det ikke finnes vikarer å oppdrive. Det er ikke sånn at «hvem som helst» kan ta ansvar for omsorg og undervisning til barn.

Bemanningen tåler ikke trafikklys

De tiltakene som kan redusere smitte i skole og barnehage, gjør dessuten bemanningskrisa enda mer akutt. Dette beskrives godt av smittevernoverlege i Bergen Marit Voltersvik, som i Bergens Tidende viser at det ikke er mulig å sette skolene i Bergen på gult eller rødt nivå, på grunn av bemanningssituasjonen.

Jeg er mest skremt av resignasjonen, av avmakten som flere uttrykker. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Akkurat det samme er tilfelle i barnehagene, kohorter og økte smittetiltak presser bemanningen enda mer. Regjeringen vil dele barna inn i kohorter igjen. I Bergen kan det bety stengte skoler og barnehager. (bt.no) +

Jeg er mest skremt av resignasjonen, av avmakten som flere uttrykker. Etter snart to år med pandemi, stadige omstillinger og stort fravær, er det mange som ikke lenger kan se veien ut av krisa. Det som sliter aller mest, er å være vitne til at barn ikke får den undervisningen eller omsorgen som de trenger, samtidig er det ikke noe lærerne kan gjøre. Aller verst er situasjonen for de mest sårbare barna. Lærere, og andre ansatte i barnehage og skole, har i dag en uholdbar arbeidssituasjon og vi må stille spørsmål om arbeidsmiljøet er forsvarlig. De lever også i visshet om at de ikke kan gi barn og unge det tilbudet de trenger.

Skolene må få bestemme selv

Vi må lete med lys og lykte etter tiltak som kan avhjelpe noe, og som kan bidra til å redusere følelsen av avmakt. Jeg mener at den eneste måten vi kan gjøre dette, er ved å redusere tilbudet i barnehagen, og å redusere omfanget av undervisning i skolen. Vi mener at det er skolens rektor og barnehagens styrer som må kunne ta avgjørelsen om når dette virkemiddelet må tas i bruk. Samtidig må de selvsagt få støtte fra eier i disse beslutningene.

Redusert tilbud vil kunne gi barn i barnehage kortere oppholdstid, men til gjengjeld vil tiden i barnehagen kunne oppleves som noe annet enn et stressende kaos. Elever vil få færre undervisningstimer, men til gjengjeld oppleve at det får hjelp og støtte i undervisningen.

Barn har lovfestet rett til et visst omfang undervisning, foreldre har rett til at barnehagen er åpen i forskriftsfestet tid. Vårt forslag er at vi må kunne bryte med disse forpliktelsene i den bemanningskrisa vi står i. Utdanningsforbundet har ment at ansvaret for og byrden med å redusere tilbudet til barn og unge, ikke skal ligge på styrere og rektorer. Men nå tror vi ikke lenger det er en vei utenom. Det er viktig at de som kjenner konsekvensene av krisa på kroppen, også har tiltak for å gjøre situasjonen noe bedre.

Vi er i en krise

Å kunne redusere tilbudet vil kunne føre til at vi slipper å stenge så mange barnehager og skoler. Både lærere og ledere vil ha skolene åpne. Jeg tror ikke noen mistenker rektorer og styrere for å ville misbruke muligheten til å redusere tilbudet. De vil kunne treffe raske beslutninger på bakgrunn av kunnskap om barn, familier og personale.

Redusert tilbud vil kunne gi barn i barnehage kortere oppholdstid, men til gjengjeld vil tiden i barnehagen kunne oppleves som noe annet enn et stressende kaos. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Det som står i veien for å gi lederne denne fullmakten er ikke mangel på tillit, men formaliteter. På lederplass i Stavanger Aftenblad blir dette kommentert godt: «Å gjøre gode tiltak der det trengs, på en måte som ikke rammer flere enn nødvendig og ikke hardere enn nødvendig, er ledere for skoler og barnehager helt sikkert i stand til. Helt sikkert.» Kanskje rektor kan tenke selv? (aftenbladet.no)

Vi befinner oss i en krise og vi må stole på menneskelig klokskap – ikke bedrive regelrytteri.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no