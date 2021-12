Brannen i Svelvik etterforskes som drap, selvdrap og brannstiftelse

En mann er siktet for å ha drept kona og sine to barn før han tente på huset deres i Svelvik. Siktet, som selv er død, er aldri tidligere omtalt i politiets registre.

Natt til mandag 6. desember brant en bolig ned i Svelvik utenfor Drammen. En familie på fire med to voksne og to barn omkom i brannen.

Politiet har siden mandag jobbet med å finne brannårsaken.

– Det har vært jobbet med flere hypoteser, og etterforskningen har søkt å avklare alle disse, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen tilsier at moren og de to barna ble drept før brannen startet. Saken etterforskes derfor nå som drap og brannstiftelse, sier Kostveit.

STORE SKADER: Politiets etterforskning gjør at de er sikre på at tre av de fire i brannen ble drept før brannen startet. Foto: Marte Christensen / TV 2

Sikre på at de ble drept

Ifølge Kostveit er politiet nå sikre på at tre av de omkomne ble drept, blant annet fordi dødsårsaken ikke var brannrelatert. Til tross for dette jobber de med flere hypoteser knyttet til hva som kan ha vært hendelsesforløpet.

– Har dere funnet et våpen?

– De pårørende har fått noen detaljer rundt det, men det ønsker vi ikke å gå ut med, sier Kostveit til TV 2.

Politiadvokaten forteller at de pårørende ble orientert om sakens siste utvikling torsdag. De følges nå opp av politiet og andre hjelpeinstanser.

Ukjent for politiet

Familiefaren, som var en av de omkomne etter brannen på Berger i Svelvik, jobbet selv som brannkonstabel og var ansatt i Drammensregionens brannvesen.

Ifølge Kostveit er ikke han tidligere omtalt i politiets registre. Politiet har heller ikke hatt noen meldinger knyttet til denne familien.

Politiet ønsker av hensyn til videre etterforskning ikke å gi flere detaljer om funn på åstedet eller andre undersøkelser som er foretatt.

– Denne tragiske saken har rammet et lite lokalsamfunn. Når etterforskningen nå også peker i retning av at en av de avdøde har stått for handlingen, rammer det pårørende, venner og kollegaer ekstra hardt. Vi håper at vi på vei inn i julehøytiden kan opptre med respekt overfor de som nå går en tung tid i møte, sier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas.