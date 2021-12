Over 700 strømløse i Agder

Over 700 strømkunder i Agder var uten strøm fredag morgen. Trær som knekker i skogen, gjør det farlig for Agder Energis montører.

Til sammen 779 av strømselskapets kunder var uten strøm fredag morgen.

– I Gjerstad melder montørene om at de opplever at det er farlig å gå i skogen, fordi trærne knekker rundt dem. Det er våt snø som legger seg oppå snøen som allerede er der. I morgentimene er det mørkt i tillegg, sier pressekontakt Yvonne Ødegård til Agderposten.

Montørene har fått beskjed om å være forsiktige og at det viktigste er at de opererer under forsvarlige forhold. Feilrettingen kan derfor ta tid. Agder Energi meldte fredag morgen om samme problemer i alle kommuner i fylket.

Agder Energi opplyser at det vil være lettere å si noe om tiden det vil ta å rette alle feilene, når det lysner og de bedre kan danne seg et bilde av hvor mange steder strømlinjene er skadd.