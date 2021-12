Kronprinsesse Mette Marit ber folk vaksinere seg: – Utrolig viktig

Samtidig sier hun folk må være forsiktig med å dømme uvaksinerte. – Vi må huske at det er flere grunner til at mange ikke har tatt vaksine, er pekepinnen fra kronprinsessen.

– Det er utrolig viktig at folk tar vaksinen. Det er ikke bare for seg selv, sin egen sikkerhet og at de ikke skal bli syke selv, men for felleskapet, sier kronprinsesse Mette Marit.

– Det gjelder også for andre som ikke har tatt vaksine og som ikke har mulighet til å kunne ta vaksinene. De må også kunne oppleve en trygg hverdag, fortsetter hun.

Har fått tredje dose

Torsdag formiddag var kronprinsessen på besøk hos vaksinesenteret i Hausmannsgate på Grünerløkka i Oslo. Der fikk hun møte flere fra helsevesenet som har jobbet iherdig for å vaksinere så mange som mulig den siste tiden.

– Det har vært fantastisk å komme hit til senteret og høre mer om den fantastiske innsatsen som har blitt lagt ned både her og andre steder i landet. De står på hver eneste dag for at folk skal få vaksinene sine. Jeg blir så imponert over helsearbeiderne over hele landet.

– Har kronprinsessen fått tredje dose?

– Ja, det har jeg.

Oppfordrer til vaksine

Cirka 110.000 nordmenn over 45 år er ikke vaksinert. Samtidig utgjorde disse over halvparten av de innlagte med korona på norske sykehus.

FHI advarer de uvaksinerte om at risikoen for at de blir alvorlig syke er skyhøy.

– Hva vil du si til de som ikke har tatt vaksinen?

– Jeg oppfordrer de til å ta vaksinen. Men så må vi huske at det er flere grunner til at mange ikke har tatt vaksine. Det kan være helsemessige årsaker, angst eller andre grunner. Vi må være forsiktig med å dømme, men heller forsøke å snakke med mennesker som velger å ikke ta vaksinene, og inne ut hvorfor, understreker kronprinsessen.