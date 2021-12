Siste omikron-nytt fra Sør-Afrika: Mange blir smittet - men få blir alvorlig syke

I Sør-Afrika har omikron-varianten spredd seg raskt, men mange smittede beskriver sykdommen som en influensa, med milde symptomer som hodepine, tett nese og hoste. Det skriver Sky News.

Klinikkleder ved et sykehus i landet, Fareed Abdulla, sier til avisen at han har merket en betydelig reduksjon i antallet pasienter med alvorlige symptomer.

Kun et fåtall av de innlagte pasientene har behov for oksygentilførsel, og få har alvorlige symptomer. Abdulla sier inntrykket nå er at denne covid-bølgen skiller seg fra de som har vært tidligere.

– Jeg har snakket med alle kollegene mine som har jobbet på sykehuset her og på andre sykehus, og de har alle det samme inntrykket.

Sør-Afrikas befolkning er relativt ung, og færre er vaksinert enn i mange vestlige land. Det er derfor sannsynlig at flere har vært smittet med koronavirus tidligere, og at de derfor er mer motstandsdyktige mot nye varianter.

Kommunalråd Adolf Marema, som representerer bydelen Alexandra i Johannesburg, sier at blant de flere hundre han snakker med daglig, oppgir de fleste at de har influensa.

Marema mener imidlertid det er snakk om personer som er smittet med omikron-varianten, men at symptomene er milde.

Ifølge kommunalråden har virusvarianten spredd seg svært raskt. Han sier viruset har sveipet gjennom nabolaget.

– Det har spredd seg veldig, veldig raskt. Som en bombe, sier han til Sky News.