– Noen vil få drømmen knust, andre vil ta et stort steg mot OL

Lørdag venter skøytesprint i Davos, og for første gang denne sesongen skal det konkurreres i høyden. For sprinterne er dette det viktigste enkeltrennet før OL-sprinten i Beijing, og nest siste mulighet til å kvalifisere seg før det endelige uttaket om en drøy måned.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Enn så lenge er samtlige løpere på start i helga fortsatt aktuelle for OL. Enkelte er imidlertid nødt til å prestere langt bedre enn de har gjort så langt i vinter for å holde liv i OL-drømmen.

Her er løperne som må prestere i Davos:

Håvard Solås Taugbøl: En skulle kanskje tro at fjorårets VM-medaljør var soleklar i OL-troppen, særlig når han attpåtil har to finaleplasser i verdenscupen i år. Med plass til bare åtte løpere av hvert kjønn, mot tolv i VM, er man imidlertid 100 prosent avhengig av å vise at man er medaljekandidat i Beijing-lekene for å være sikker på OL-plass. Så langt mangler Lillehammer-løperen det overraskelsesmannen Thomas Helland Larsen klarte på Solås Taugbøls hjemmebane, en pallplass. I Davos er han nødt til å prestere for å føle seg trygg på OL-tur.

Pål Golberg: Landslagsveteranen er kanskje en av nåtidens mest undervurderte skiløpere, og i Ski Tour 2020 fikk man se litt av det han får til på sine aller beste dager. Den touren vant han nettopp fordi han er så jevn på alle øvelser og distanser. Denne egenskapen kan vise seg å bli Golbergs vei til OL, men det kan også bli det som feller han. Så langt har det nemlig blitt en rekke bra resultater uten at det har luktet svidd. Per i dag er nok Golberg inne i OL-troppen, men om han vil føle seg trygg på å få gå noe bør han levere et toppresultat i Davos.

Sindre Bjørnestad Skar: Skøytespesialisten var den eneste fra sprintlaget som ikke var i VM i fjor. Allerede der kom han skjevt inn i OL-sesongen, og med en litt trøblete oppkjøring blir det ikke lettere. På Lillehammer leverte han en god prolog, men når det dro seg til i heatene kom han til kort. Bjørnestad Skar er per i dag den landslagsløperen som er lengst unna en OL-plass, men med en pallplass i Davos er plutselig ting snudd på hodet. I Sveits går Bærums-gutten for både OL-plass og sin fremtid på landslaget.

Even Northug: Trønderen er outsideren som kom inn da en annen outsider, Thomas Helland Larsen, måtte kaste inn håndkleet på grunn av forkjølelse. Der Helland Larsen kan ha mistet OL-mulighetene har Northug nå fått servert tidens mulighet. Yngstebror Northug har tilbragt mye tid i høyden denne sesongen, og med fullklaff og karrierebeste i Davos kan han plutselig melde seg på i OL-diskusjonen. Se opp for hans sterke avslutninger.

Ane Appelkvist Stenseth: VM-finale og prologseiere i fjor er byttet ut med middelmådige prologer og kvartfinale-exit i år. Sprintspesialisten Appelkvist Stenseth kan betydelig bedre enn det hun har vist så langt i år, og har hun tenkt seg til OL er hun pent nødt til å prestere i Davos. Får hun til et toppløp i sveitsisk tynnluft er sesonginnledningen glemt, og trønderen kan da være på vei til OL i Beijing.

Kristine Stavås Skistad: Sist det ble delt ut mesterskapsmedaljer i skøytesprint var i Seefeld i 2019. Den gang så det ut som Stavås Skistad skulle bli en av favorittene til OL-gullet i Beijing. Talentet er det lite å si på, men enn så lenge har ikke sprinthåpet slått til for fullt. De siste to sesongene har vært skuffende, men denne sesongen likner hun endelig på seg selv igjen. Skal hun i det hele tatt komme seg til OL, må det imidlertid gå bedre i Davos enn det gjorde på Lillehammer.

Mathilde Skjærdalen Myhrvold: Nykommeren på landslaget ble tatt ut nettopp med tanke på skøytesprinten i OL. Kanskje er det nettopp Myhrvolds sprintferdigheter som har bidratt til at Tiril Udnes Weng i helga tok steget opp på pallen for første gang. For Myhrvolds egen del har sesongen så langt vært på det jevne, med to kvartfinaler i verdenscupen. Om Gjøvik-jenta skal slå følge med lagvenninnene til OL er hun nødt til å nærme seg en finaleplass i Davos.

I Davos vil noen få drømmene knust, mens andre vil komme et stort steg nærmere målet om OL-deltakelse.



