Brann i Tønsberg: – Brenner kraftig på stedet

Det har oppstått en kraftig brann i en omsorgsbolig i Tønsberg. Politiet informerer om at det er flere leiligheter som brenner.

Rett før klokken 04 natt til fredag skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter at det brenner i en bolig i Tønsberg. Like etter opplyser politiet om at det skal være flere leiligheter som brenner i området.

– Brenner kraftig på stedet, skriver politiet i Sør-Øst på sin egen Twitterkonto.

For øyeblikket jobber nødetater ned å evakuere personer fra boligen. Fem personer er evakuert per nå, og det er uvisst om det befinner seg flere personer i leilighetene. Røykdykkere undersøker leilighetene.

Det er enda uvisst om noen er skadd.

Operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Anne Meyer, informerer om at det brenner i tre eller fire leiligheter. Det er fem leiligheter totalt som henger sammen.

– Per nå er det ikke spredningsfare, opplyser Meyer til TV 2.

Operasjonsleder ved Sør-Øst informerer om at dette er en omsorgsbolig, og at det er fem folkeregistrerte personer på adressen.

Årsaken til brannen er fremdeles ukjent.