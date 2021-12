Minst 49 migranter døde i trafikkulykke i Mexico

Sivilforsvaret i delstaten Chiapas opplyser at det foreløpig er bekreftet 49 døde og 58 skadde – 40 av dem er alvorlig skadd.

Minst 107 mennesker var stuet sammen bak i lastebilen. Det er ikke uvanlig at lastebiler i Mexico frakter så mange personer som del av menneskesmuglingsoperasjoner i det sørlige Mexico.

Ulykken skjedde på en motorvei på veien til delstatshovedstaden Chiapas. Bilder fra stedet viser personer som ligger livløse langs veien og inne i lasterommet, skriver nyhetsbyrået AP. Flere døde personer er nå lagt i plastikksekker langs veien.

Flyktet fra stedet

Redningsarbeidere som først kom til stedet forteller at flere migranter flyktet fra stedet etter hendelsen, i frykt for å bli arrestert av immigrasjonspoliti.

Ambulansepersonell på stedet forteller at flere av de som flyktet var full i blod og forslått, men at de klarte å halte seg vekk fra stedet i desperasjon etter å rømme.

Det er ikke klart hvilke land migrantene kommer fra. AP skriver at flere av de overlevende kommer fra nabolandet Guatemala.

Flere faktorer

Luis Manuel Moreno, lederen for det statlige sivilforsvarskontoret i Chiapas, forteller at det så ut til at hastigheten og vekten til den fullstappede lastebilen ka ha fått den til å velte. Moreno forteller at en sving i veien kan ha vært med på å forårsake ulykken.