Skuespiller Jussie Smollett dømt for å ha iscenesatt angrep

Skuespiller Jussie Smollett er funnet skyldig i å ha iscenesatt et angrep på seg selv og for å ha løyet for politiet, ifølge en domstol i Chicago.

Juryen kom fram til at den tidligere «Empire»-skuespilleren bør dømmes for fem av seks tiltalepunkter.

Smollett har sagt at han ble utsatt for et brutalt angrep med rasistiske og homofobiske undertoner på åpen gate i Chicago i januar 2019. Den 39 år gamle skuespilleren fortalte politiet at han ble overfalt av to maskerte menn som bandt en løkke rundt halsen hans og helte blekemiddel over ham, mens de ropte rasistiske ytringer.

Men de to påståtte gjerningsmennene, to brødre, har også vitnet i retten.

Ga dem penger

Brødrene som mener de stod bak handlingen, vitnet i rettssaken forrige uke. Under vitneforklaringen sa de at Smollett iscenesatte angrepet i håp om å få offentlig oppmerksomhet.

Smollett skal ifølge mennene ha gitt dem 100 dollar for å få tak i utstyr, for så å be dem om å legge en løkke rundt halsen hans og rope homofobiske og rasistiske utsagn. Brødrene sa også at Smollett ga dem en sjekk på 3500 dollar som takk for hjelpen. Smollett nektet for at dette har skjedd.

Skuespilleren har fortalt at pengene ble utbetalt fordi en av dem jobbet som hans personlige trener og kostholdsekspert.

Bevisene mot Jussie Smollett består – i tillegg til brødrenes vitneforklaring – blant annet av videoer fra overvåkingskameraer i området som der angrepet skal ha skjedd.

Ønsket oppmerksomhet

Ifølge politiet skal Smolletts motivasjon for gjerningen være å fremme sin egen karriere og å få oppmerksomhet.

Under rettsaken på mandag benektet Smollett at han hadde iscenesatt angrepet på seg selv.

Smolletts advokat Nenye Uche sier dommen vil bli anket og at han er overbevist om at skuespilleren vil bli «frikjent på alle punkter».

Mulighet for å tjene penger

Forsvarsadvokater har antydet at brødrene anklaget Smollett for å iscenesette angrepet fordi de mislikte ham og så en mulighet for å tjene penger. Forsvarsadvokater mener også at brødrene skal ha bedt Smollett om 1 million dollar hver for å ikke vitne mot ham i rettssaken.

Skuespilleren skal ha kjent til mennene siden 2017.

Jussie Smollett spilte karakteren Jamal Lyon i serien Empire, og skal ha mottatt en rekke hatmeldinger både før og etter innspillingen. Ifølge aktor skal Smollet ha iscenesatt angrepet i 2019 fordi han var misfornøyd med hvordan produksjonen håndterte situasjonen rundt ham.

I ett av hatbrevene ser man en tegning av en strekmann som henger i en løkke med en pistol rettet mot seg. Trump-referansen «MAGA» står også skrevet i brevet. Smollet mottok brevet deb 22. januar 2019 – syv dager før angrepet.

Under en vitneforklaring på mandag sa derimot Bratt Morney, som produserte serien Empire, at politiet ble kontaktet da de fikk vite at Smollett hadde mottatt brevet.