Foreldre reiser to søksmål på 100 millioner dollar etter skoleskyting i USA

Fire elever døde av skadene de pådro seg etter skoleskytingen som fant sted på Oxford High School den 30. november. Foreldre mener at episoden kunne vørt forhindret, og reiser gigant-søksmål.

Tre elever ble drept i skyteepisoden som fant sted den 30. november på en skole i byen Oxford, Michigan. En fjerde elev døde senere av skadene han pådro seg. Til sammen ble ti elever og en lærer skutt under skoleskytingen.

Den mistenkte 15 år gamle gjerningspersonen åpnet ild og skjøt rundt seg før han ble konfrontert av politiet og pågrepet. Han er nå siktet for drap og terrorisme, skriver nyhetsbyrået AP.

Foreldrene til en av de som ble skadd under skoleskytingen, reiser nå to søksmål på 100 millioner dollar hver.

Det var elevene Hana St. Juliana, (14), Madisyn Baldwin (17), Tate Myre (16) og Justin Shilling (17), som døde av skadene de pådro seg under skoleskytingen den 30. november. Foto: Jake May / AP

100 millioner hver

Jeffrey og Brandi Franz, foreldrene til Riley (17) og Bella Franz (14), reiser gigant-søksmål mot Oxford High School, da de mener at skolen ikke gjorde nok for å forhindre at skoleskytingen kunne skje.

Riley Franz ble skutt i nakken under skoleskytingen ved Oxford High School den 30. november. Lillesøsteren Bella satt ved siden av henne da hun ble skutt. Begge overlevde skoleskytingen.

Foreldrene reiser til sammen to søksmål, hvor hver av dem er på 100 millioner dollar. Dette tilsvarer nesten 900 millioner kroner samlet. Søksmålene er de første kjente søksmålene som er reist i forbindelse med skoleskytingen ved skolen i Michigan.

Nyhetsbyrået AP skriver at søksmålet retter seg mot Oxford High School, superintendent Tim Throne, rektor Steven Wolf, to rådgivere, to lærere og en annen medarbeider.

«Skolen visste eller burde ha visst at retningslinjene, prosedyrene, opplæringstilsynet og disiplinen var utilstrekkelige for oppgavene som de saksøkte var pålagt å fremføre», heter det i søksmålet.

Foreldrene arrestert

Det var 15 år gamle Ethan Crumbley som gjennomførte skoleskytingen den 30. november, som tok livet av fire elever. Crumbley er nå blant annet siktet for drap og terrorisme.

Foreldrene til Ethan Crumbley, Jennifer og James, ble også arrestert som følge av hendelsen. De er nå siktet for uaktsomt drap.

Foreldrene til Ethan Crumbley, Jennifer og James, ble begge arrestert som følge av hedelsen som skjedde den 30. november. Foto: AP

Pistolen som ble brukt i skytingen ble kjøpt av faren til Ethan, James Crumbley, få dager i forveien. Ifølge påtalemyndigheter hadde Ethan full tilgang til pistolen.

Tydelige tegn i forveien

Morgenen før skytingen holdt ansatte ved Oxford High School et møte med Ethan og hans foreldre. En lærer ved skolen hadde funnet en tegning som Ethan hadde laget, og ble bekymret.

På tegningen kunne man se en pistol, en kule og en person som så ut til å ha blitt skutt. Ethan hadde også skrevet «Livet mitt er ubrukelig» og «Verden er død» på tegningen.

Ett av søksmålene til ekteparet Franz sikter til nettopp denne hendelsen, og kritiserer skolen for ikke å ha utvist og ransaket Ethan Crumbley før skytingen.

Superintendent Tim Throne forteller at foreldrene til Ethan nektet å holde sønnen vekke fra skolen, til tross for bekymring fra læreren.

Flere foreldre dro til Oxford High School da de fikk vite at det pågikk skyting på skolen. Elever samlet seg ved en parkeringsplass like ved skolen mens skytingen var aktiv. Foto: Eric Seals/USA TODAY NETWORK

I en offentlig uttalelse forteller Throne at skolen nå vil starte en gjennomgang av hele skolesystemet, slik som andre skoler har gjort når de står overfor lignende hendelser.

Vanskelig å saksøke en skole

Advokat Vince Colella uttrykker tvil om at skoledistriktet i det hele tatt kan bli saksøkt for å ikke ha kastet Crumbley ut av skolen tidligere. Statlig lov gjør det vanskelig å lykkes med å saksøke offentlige organer som skoler.

– Du må vise at administrasjonen og fakultetsmedlemmer var grovt uaktsomme, noe som betyr at de hadde en hensynsløs ignorering av at en slik situasjon ville finne sted, sier advokat Vince Collela.

Også advokaten til foreldrene som reiste søksmålet, Geoffrey Fieger, forteller at det kan være utfordrende å skulle saksøke en skole.

– Jeg forstår at dette ikke kommer til å bli lett, men nå er det imidlertid på tide å gjøre noe med det, sier advokat Fieger under en pressekonferanse 9. desember.