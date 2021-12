Domstol avviser Trumps forsøk på å holde dokumenter unna granskningskomité

En føderal ankedomstol har avvist Donald Trumps forsøk på å hindre at dokumenter fra Det hvite hus knyttet til angrepet på Kongressen 6. januar blir frigitt.

Avgjørelse innebærer at dokumentene kan oversendes kongresskomiteen som gransker hendelsene 6. januar.

Det er dokumenter på til sammen 770 sider som Donald Trump ønsker å holde hemmelig. Dokumentene inneholder notater fra Trumps nærmeste medarbeidere, memorandum fra Det hvite hus' pressesekretær og utkast til talen holdt av den tidligere presidenten den 6. januar.

Det er ventet at Trump kommer til å anke avgjørelsen til høyesterett, ifølge The New York Times.

Komiteen skal utarbeide en rapport om hendelsene 6. januar, da tusenvis av Trump-støttespillere, blant dem folk fra høyreradikale grupper, tok seg inn i Kongressen i et forsøk på å stanse godkjennelsen av Joe Bidens valgseier.