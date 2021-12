Villig til å diskutere lønnsstøtteordning

Nå drives en knallhard forhandling om hvilke støtteordninger som må til for å sikre næringslivet.

LO, NHO og Virke står sammen med flere næringslivsaktører om et krav:

En lønnsstøtteordning for bedrifter som rammes av en ny runde med inngripende koronatiltak. En slik ordning vil gi bedriftene et statlig tilskudd for å sikre at arbeidstakere holdes i jobb – og for å unngå en ny permitteringsrunde.

Tidligere har Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) avskrevet et slikt forslag.

Nå opplyser Vestre at han er villig til å diskutere lønnsstøtteordningen, når han og finansministeren Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tar imot LO, NHO og Virke til et møte i Finansdepartementet fredag klokka 10.

– Ja, vi vil selvsagt diskutere det og andre mulige tiltak, når vi møter partene i morgen, sier han til TV 2.

Samtidig understreker han at andre virkemidler for å holde folk i jobb også kan være aktuelle.

– Det kan for eksempel være ordninger på avgiftssiden, som har vært aktuelt tidligere. Dette vil vi snakke med partene om, sier Vestre.

Det var E24 som omtalte saken først.

Vil unngå permitteringer

Virke er fornøyd med signalene Vestre kom med torsdag kveld.

– Det haster å få en lønnsstøtteordning på plass, og Virke vil bidra godt inn i arbeidet med konkrete detaljer rundt en slik ordning, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til NTB.

Med seg på fredagens møte har Vestre mannen som vokter pengebingen, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), samt representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet.

LO, NHO og Virke har alle etterlyst lønnsstøtte, der staten tar en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.

Kommunal ordning

Regjeringen har på sin side varslet at den nasjonale kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjenåpnes.

I tillegg er det satt av 1 milliard kroner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen for bedrifter som rammes økonomisk av de nye koronarestriksjonene.

– Vi er i en fase der vi vil sette oss ned og diskutere eventuelle nye tiltak med mål om å finne gode løsninger som holder flest mulig i jobb og som gjør at næringslivet kommer seg best mulig gjennom disse ukene, i tett dialog med partene i arbeidslivet, sier Vestre.