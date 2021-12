Svensk show da serielederen ble slått

Frisk Askers stjernerekke var avgjørende da hjemmelaget tok en knallsterk seier over serielederen.

Frisk Asker - Stjernen 5-3

Kveldens hovedkamp ble spilt i Askerhallen, hvor Frisk Asker tok imot serieleder Stjernen.

Fredrikstad-laget har vært den store overraskelsen så langt denne sesongen, og Anders Olsson sine menn hadde også favorittstempelet før torsdagens oppgjør.

Det var imidlertid hjemmelaget som trakk det lengste strået.

Stjernerekka med Hampus Gustafsson, David Morley og Jacob Lagace, pluss stortalentet Henrik Fayen Vestavik bakerst, imponerte stort og sørget for at Frisk Asker tok alle poengene.

– Offensivt er de helt fantastiske. De finner hverandre bra, sa Frisk Askers trener, Jan André Aasland, om rekkekameratene.

Feiret ny kontrakt

Nylig skrev Hampus Gustafsson under på en kontrakt som binder han til Frisk Asker i fire nye år.

Svensken er en viktig brikke i Asker-laget, og mot serielederen var det han som scoret det første målet.

Det kan du se her:

Samme mann var nest sist på pucken da Jacob Lagace økte ledelsen to minutter ut i andre periode.

Gustafsson ga seg ikke der. Han scoret sitt andre mål for kvelden og økte til 3-0, i andre periode.

Nervepirrende avslutning

Fillip Gunnarsson reduserte med ti minutter igjen av kampen. Med fem minutter igjen sørget Tyler Coulter for at det ble noen nervepirrende siste minutter for hjemmelaget.

– Se på Viktor Granholm! Toppscoreren leverer igjen, uttalte TV 2s kommentator Jonas Bariås da Frisk Asker økte ledelsen før slutt.

Like etter kunne samme mann konstatere at kampen ikke var avgjort.

Austin Cangelosi reduserte for Stjernen et drøyt minutt før slutt.

Frisk Asker sto imot, og med åtte sekunder igjen sendte Anders Bastiansen pucken i mål fra egen sone. 5-3, og hjemmelaget kunne juble for en imponerende seier.

Fortsetter å imponere

I Schjongshallen tok Ringerike imot Manglerud Star som nylig vant sin første kamp for sesongen i ordinær tid. Torsdag fikk de det tungt mot laget to plasser foran dem på tabellen.

Før det var spilt fire minutter scoret Leonards Rimjans for Ringerike. Elleve minutter senere doblet Johan Eriksson ledelsen.

Sekundet før første pause reduserte Robin Olsen-Syversen.

Karl Markström satte inn 3-1 midtveis i andre periode.

I tredje periode måtte Manglerud Star angripe. Det straffet seg tidlig, da David Åslin scoret sitt første for kvelden.

Åslin sin scoring:

Like etterpå var Eriksson igjen fremme og sendte pucken i mål.

Kenneth Pappalardo Gulbrandsen ville være med på festen. Ringerikes stortalent satte inn 6-1.

Håkon Opheim Eng økte til 7-1 minutter senere.

Det endte 7-2 etter at Alexander Kristiansen scoret et trøstemål.

To på elleve sekunder

Lillehammer fikk det tungt på hjemmebane mot Stavanger Oilers. Serietoeren tok kommandoen fra start.

Først satte Ludvig Hoff inn 1-0. Elleve sekunder senere scoret samme mann igjen.

Her kan du se scoringene:

Markus Søberg la på til 3-0 før første periode var halvspilt.

Steven Whitney scoret det eneste målet i andre periode. Oilers gikk til siste pause med et meget godt utgangspunkt før siste periode.

Der reduserte Nick Dineen tidlig i perioden, men det hjalp lite. Oilers vant 1-4.

MATCHVINNER: Daniel Sørvik scoret det eneste målet i Jordal Amfi torsdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Oppskriftsmessig seier

Vålerenga har fått sine to siste kamper utsatt på grunn av sykdom og for mange skader.

Det var likevel hjemmelaget som var favoritt før møtet med Grüner.

Daniel Sørvik scoret det eneste målet i første periode.

Det ble kampens eneste scoring. Vålerenga vant 1-0.