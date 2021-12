Glimt snublet - må spille play off for å komme seg til åttedelsfinale

Zorya Luhansk - Bodø/Glimt 1-1

Saken oppdateres!

Bodøværingene ledet gruppen i Europa Conference League foran den siste runden. Seier mot Zorya ville garantert gruppeseier og åttedelsfinale.

Men det startet ikke bra for Kjetil Knutsens menn. Ukrainerne tok ledelsen etter 18 minutter da Yegor Nazaryna klinket et frispark i mål fra 25 meters hold.

Glimt klarte å krige seg inn igjen i kampen - med litt hjelp. For etter 68 minutter rotet Vitalij Vernydub det skikkelig til. Hugo Vetlesen slo en smart pasning inn i feltet, og forsvareren sleivet ballen rett i eget mål da han prøvde å klarere.

Nordlendingene presset på for et seiersmål, men det kom aldri. Samtidig vant Roma sin kamp mot CSKA Sofia 3-2, noe som gjør at José Mourinhos lag vinner gruppen ett poeng foran Bodø/Glimt.

– Over all forventning

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Bodø/Glimt kan se tilbake på gruppespillet med hodet ekstremt høyt hevet.

– Glimt kan være stolt av det de har levert i gruppespillet. Det har vært over all forventning, og de har levert noen fantastiske prestasjoner. Måten de rundspilte Roma på Aspmyra, det var den beste enkeltkampen under Kjetil Knutsen, og det sier ikke så rent lite. Det er veldig gledelig at de har fått vist seg frem i Europa, sier Mathisen.

Patrick Berg opplevde 1-1-kampen som krevende.

– Det er kanskje det vanskeligste i fotball å bryte ned et lavtliggende forsvar. Vi lyktes ikke helt slik som vi ønsket, sier Patrick Berg til Viasat 4.

Italienerne er dermed klare for åttedelsfinale, mens Glimt må ut i play off. Der venter et lag som endte på tredjeplass i Europa League. Den motstanderen blir trukket på mandag. Kampene spilles i februar.

– Vi prøvde vårt beste. Vi klarer ikke å få ballen dit den skal og vi gjør noen enkle feil. Da blir det vanskelig, sier Erik Botheim til Viasat.

– Vi har gått videre, så det er veldig bra, sier angriperen.

Til helgen skal Glimt spille borte mot Mjøndalen. Poeng der vil bety at gultrøyene vinner Eliteserien for andre år på rad.

– Vi ser frem til hver eneste kamp. Vi har et fantastisk samhold og klarer å bygge energi inn mot hver kamp, sier Berg.

– Manglet det lille ekstra

Kaptein Ulrik Saltnes mener at Glimt aldri var i nærheten av sitt maksnivå i torsdagens kamp.

– Vi kommer aldri helt opp i den intensiteten vi ønsker. De får kampen inn i sitt spor. Vi hever oss, men det er ikke mer enn ok minus i dag.

– Effektiviteten går litt opp og ned. VI skal være mest opptatt av prestasjon. Det er ikke en forferdelig prestasjon, men vi mangler det lille ekstra.

– Totalen er jeg veldig fornøyd med. Vi har vist en stabilitet også i bortekampene. Det er veldig gornød med. I dag er en kamp der vi mangler de ti avgjørende prosnetne. VI er ikke rå nok på siste tredjedel. Litt skuffet over at vi ikke tar ut det lille ekstra.

– Det