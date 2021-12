Norge holdt nullen i over en halvtime – kjørte over Puerto Rico

Norge - Puerto Rico 43-7 (21-3)

De norske håndballjentene valset over Puerto Rico i åpningskampen av hovedrunden torsdag kveld. Norge ga seg ikke før det sto 43-7.

– Det var en fin treningsøkt, så vi fikk løpt litt. Det er godt nå at vi har Sverige og Nederland, sier Camilla Herrem til TV 2.

36-målsseier var ett mål unna å tangere den norske VM-rekorden. I en periode på over 31 minutter slapp ikke det norske laget inn et eneste mål.

– Det var en av de tingene som var positivt. Jeg var ikke klar over at det var så mange minutter, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Norge har ikke sluppet inn så få mål siden 32-7 over Elfenbenskysten i 1995.

– Det er sjelden vare. Jeg spurte Silje om hun hadde noen skudd i første omgang, og hun sa det var seks skudd. Det er litt sånn det er. Det er bra at disse aldri ga opp. De prøvde og prøvde. De hadde noen morsomme spillere som kjørte på litt, så det var fint, sier Herrem.

Sanna Solberg-Isaksen ble kampens toppscorer med ni fulltreffere.

– Det er gøy for oss kantene å få løpt litt. Man må virkelig holde konsentrasjonen oppe i forsvar, for de spiller i angrep lenge. Vi må ta med oss den farten her inn i de kampene som kommer, sier Solberg-Isaksen.

– Konsentrasjonkrevende

Norge står nå med seks poeng og tabelltopp i hovedrunden før Sverige og Nederland venter i de to neste kampene.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fikk også rullert på laget, og nøkkelspillere som Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale og Katrine Lunde fikk hvile.

– Jeg liker å se at jentene som er ute på banen til enhver tid tar jobben seriøst. De er konsentrerte. Vi holder nullen i nesten en halvtime og det er ganske konsentrasjonskrevende, sier en fornøyd landslagssjef.

Tidligere på kvelden vant Nederland 31-30 mot Romania. Dermed står også de regjerende verdensmesterne med fem poeng i hovedrunden. Sverige er ventet å gå opp på samme antall poeng når de møter Kasakhstan senere.

Timeout etter fem minutter

Norge kontret Puerto Rico i senk fra første kast, og allerede etter fem minutters spill tok Puerto Rico timeout etter 0-5. Det ble en redusering like etter, men det var langt mellom scoringene for miniputten fra Karibia.

Midtveis i første omgang kom den siste scoringen til Puerto Rico før pause da det ble redusert til 3-12. Norge sto med ni strake mål i andre halvdel av første omgang og gikk til pause med en 18-målsledelse på hele 21-3.

Det tok 31 minutter før Puerto Rico scoret igjen. I mellomtiden hadde Norge scoret 20 mål.

Den største spenningen var om Norge klarte å ta en rekordstor seier, men fortsatt står 37-målsseirene mot Uruguay (48-11) i 2001 og Australia (47-10) i 2005 som de største seirene til de norske håndballjentene. Tidenes største VM-seier er Ungarns 48-målsseier mot Australia med 57-9 i 2005.