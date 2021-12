Nakstad om mangelen på hurtigtester: – Jobber hardt for å dekke behovet

Flere apoteker sliter med å få tak i nok hurtigtester, og flere melder nå at de rasjonerer på testene. Dersom omikron varianten tar over i Norge, vil behovet etter hurtigtestene stige enda mer.

Det settes stadig nye smitterekorder i Norge, og det siste døgnet lød rekorden på 5259 koronasmittede.

De høye smittetallene blandet med forkjølelsesesong gjør at det er mange som er usikre på om de er forkjølet eller er smittet med koronaviruset.

Dermed er etterspørselen på hurtigtester svært høy, og flere apoteker melder nå at de har sett seg nødt til å rasjonere.

Etterspørselen kan doble seg

Det er solgt mer enn 600 000 tester på en uke. Dette forteller kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, er et voldsomt stort tall.

– Det har vært en jevn stigning i salg av hurtigtester fra apotekene de siste ukene, men den siste uken toppet det seg. Det har ført til at det har vært vanskelig å møte etterspørselen, sier Soldal.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Naktstad forteller at dersom omikron-varianten tar over i Norge, kan denne etterspørselen etter hurtigtester enten doble seg eller stige enda mer.

– Om det viser seg at nordmenn må teste seg nesten annenhver uke, krever det et mye større forbruk enn det vi har i dag.

– Vi jobber veldig mye nå med å få tak i nok tester til å dekke et slik forbruk også, sier Nakstad.

Flere kommuner melder at de trenger flere hurtigtester enn det myndighetene klarer å få sendt ut, til tross for at helsemyndighetene anbefaler folk å benytte seg av hurtigtester.

Nakstad forteller at det er store mengder hurtigtester ute i kommunene og enda flere er på veg.

– Det er 3,5 millioner tester ute i kommunene per i dag. Samtidig har vi et forbruk på 800 000 i uken i kommunene. Vi venter også bestillinger på mange millioner tester nå inn mot jul. I det lange løp er vi godt forspent for det forbruket vi har i dag.

– Vi har en veldig god kapasitet i Norge

Selv om det er mange apoteker som nå melder i fra om at de er utsolgt for hurtigtester, er det mange kommuner som har hurtigtester som kan deles ut.

Naktstad forteller at han er glad for at der hvor det ikke er mulighet for å få hurtigtester fra kommunen, kjøper folk det fra apotekene.

Han understreker at det er mulighet for å ta pcr-tester, som ble hyppig brukt gjennom hele det første året av pandemien.

– Her har vi fortsatt en veldig god kapasitet i Norge. Vi kan analysere mellom 200 000 og 300 000 tester i uken.

– Laboratoriene sliter litt nå med at det er så mange positive prøver. Dette gjør at det analyseres litt mindre effektivt. Men om smitten går ned i samfunnet, vil dette gjøre at vi igjen kan analysere disse prøvene mer effektivt igjen.

Jobber med å få på plass nok tester

Jostein Soldal forteller at alle de største apotekkjedene har enorme bestillinger av hurtigtester på veg til apotekene.

– Vi i apotekene er klare på at vi gjør det vi kan for å få tak i nok tester.

Samtidig er han bekymret for hva som vil skje dersom det oppstår en situasjon hvor det vil være et dobbelt så stort behov for hurtigtester som nå.

– Vi er ikke klare til å etterleve det forbruket Nakstad snaker om. Her tror jeg bare vi må gå i tospann mellom det offentlige og det private, sier Soldal.