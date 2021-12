– Jeg gikk for fort på langturer og langturene var sikkert også i lengste laget. Enklere kan jeg ikke få sagt det. Jeg skal ikke gjøre samme feilen igjen. Jeg lover!

Vi møter Helene Fossesholm i høyden, Davos ligger cirka 1560 meter over havet. Humøret er på topp, stafett-nederlaget på Lillehammer er glemt.

– Kan jo ikke klage her, snøen laver ned, kjempeflotte vinterforhold, jeg har det som eggeplomma.

Fullt så bra var ikke sesongopptakten, hun sto over verdenscupstarten i Ruka. Hun hadde ikke kommet helt til hektene etter at hun trente for hardt i høyden og avbrøt høydesamlingen . Fossesholm sto også over landslagets neste høydesamling.

– Regner med at du fikk testet tålmodigheten, du som er så glad i å trene?

– Jeg har tålmodighet hvis jeg vil, jeg er ivrig og lærer fort. Og vet at har jeg gått på en smell, så kjører jeg ikke på videre med samme intensitet.

– Høydeoppholdet i sommer ble sånn sett en lærepenge?

– Ja, jeg vet at jeg skal gå roligere på langtur enn jeg har gjort. Men gjort er gjort.

Helene Fossesholm tok ut alt på ankeretappen på søndagens stafett Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hva er viktig for deg, du skal gå 10 kilometer her i Davos i helgen?

– Jeg skal ikke åpne i "hundre og helvete", jeg må bruke hodet når det gjelder åpningsfart, det kan straffe seg hvis den blir for høy. Konklusjon etter denne sommer og høst er at jeg lærer noe hele tiden. Jeg blir litt mindre ung og litt mindre dum for hvert år, forklarer Helene Fossesholm. Og ler godt!