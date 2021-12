Norske Julie er blant verdens beste – har deltatt på fire OL og dømt de største stjernene

Å ha en verdensstjerne i tennis fra Norge er på ingen måte ordinært. Casper Ruud har tatt gigantiske steg og kronet året 2021 med en åttendeplass på verdensrangeringen.

Men før Ruud klarte det, hadde vi også en annen i verdenstoppen i tennis.

Julie Kjendlie (38) fra Oslo har nemlig vært en av verdens beste tennisdommere. I 2016 fikk hun den høyeste rangeringen en dommer kan ha, nemlig gullmerket.

Det har hun fortsatt i dag. Kun 27 andre dommere verden er på lista over de med den utnevnelsen. Det gjør at hun jevnlig dømmer de største turneringene verden over, både på herre- og kvinnesiden.

– Jeg er jo stolt. Jeg synes det er morsomt med tanke på at hvor lille Tennis-Norge kommer fra, så har jeg klart å gå denne veien. Jeg har vært med på fire OL og fått med meg noen Grand Slam-semifinaler og noen WTA-finaler. Det er kult å komme fra Søndre Nordstrand og nå dømme de største profilene, sier Kjendlie til TV 2.

Her sjekker Julie Kjendlie hvordan det står til med stjernespilleren Simona Halep under Australian Open i 2018. Foto: Vincent Thian

Møtet finner sted i Nordstrand Tennisklubbs innendørshall. Der var her det hele startet for den norsk-japanske dommeren.

Som ung spilte hun tennis aktivt. Da hun var 13-14 år gammel, ble det arrangert en internasjonal turnering i hallen på Nordstrand. Da fikk hun, ifølge seg selv, en «lyn-introduksjon» bare noen minutter før hun ble kastet ut til å være linjedommer.

– Det var katastrofalt. Man skulle ikke tro at jeg er her nå med tanke på hvordan karrieren startet. Etter 10-15 minutter skjønte jeg at jeg ikke var klar, og da forlot jeg banen, sier Kjendlie og smiler.

Fikk ærefullt oppdrag

Hun forteller videre at hun aldri hadde en drøm om å bli tennisdommer. Hun tror ikke særlig mange av toppdommerne nå i dag heller hadde den drømmen. Hun påpeker imidlertid at de alle nå har et felles mål om å bli så gode som mulig.

Til tross for den svake starten fikk hun flere muligheter. Tennisgleden og muligheten til å være i miljøet gjorde at hun takket ja til flere oppdrag.

Som 17-åring dømte hun er turnering i Bergen. Der var også svenske Anders Wennberg, som på det tidspunktet var en dommer med gullmerke. Han ønsket da å invitere Kjendlie til å være linjedommer på en turnering i den svenske byen Båstad.

Det takket hun ja til.

– Deretter ballet det egentlig på seg med flere og flere oppdrag. De fleste i Sverige. Jeg trappet også ned spillingen ettersom jeg fikk noen skader og da gikk de fleste friukene til å dømme tennis. Jeg ville fortsatt være i miljøet, forteller hun.

Her diskuterer Maria Sjarapova med Julie Kjendlie. Bildet er tatt under French Open i 2012. Foto: Christophe Ena

I 2004 tok hun sin første internasjonale dommergrad som kalles for «white badge», eller hvitt merke. Det er steg én av fire. Etter det hvite merket kommer bronse, sølv og så gull.

38-åringen har altså gått gradene fra å dømme litt i friukene sine, til å nå være blant verdens beste tennisdommere. Hun er i tillegg i et mentorprogram i WTA hvor hun har ansvar for å veilede dommere på bronsenivå til å ta steget opp til å få sølvmerket.

Under Rio-OL i 2016 dømte Julie Kjendlie blant andre superstjernen Serena Williams. Foto: Erik Johansen

I 2021 fikk hun flere store oppdrag. Senest i november dømte hun finalen i WTA-sluttspillet.

I tillegg dømte hun semifinaler i Grand Slam-turneringer for både kvinner og menn. Det toppet seg imidlertid da hun fikk det ærefulle oppdraget av å dømme gullmedalje-kampen i kvinnenes double i Tokyo-OL.

– Det var veldig rørende for min del. Jeg er halvt japansk, så det å få en gullmedaljekamp i mitt andre hjemland føltes ekstra stort. I noen settinger blir det rørende. Det kom litt tårer etter den, sier Kjendlie.

Fikk seg en ekkel overraskelse

Som tennisdommer må man være forberedt på det uforberedte. Store stjerner skal håndteres og uforutsette ting kan skje.

Det er noe Kjendlie har opplevd flere ganger. Hun har fått sin dose kjeft fra spillere, fått baller slått mot seg og andre ting hun aldri kunne forestilt seg.

En av de historiene er fra en turnering i Cincinnati i år. Underveis i en kamp landet det plutselig noe på banen som skapte forvirring.

– Det er visstnok noe som står i liten skrift at det er en del av min jobb. I Cincinnati kom det en stor fugl og droppet en... ja... midt på banen. Jeg prøvde å få bort det verste, men det var så klissete. Den gjorde godt fra seg. Den må ha spist en god frokost, sier Kjendlie og ler.

38-åringen måtte rett og slett stige ned fra dommerstolen for å tørke fuglebæsj fra banen. Ulike dommere har også opplevd at katter plutselig løper over banen. I Miami hadde en stor iguani plutselig funnet veien til banen.

Listen er endeløs over opplevelser. Det er også merittlista. Nå har hun bare én stor drøm igjen, og det er å få dømme en Grand Slam-finale.

– Men det er mange om beinet. Mange av oss fortjener de samme kampene, men det er bare én som får gjøre det.

Av de 28 dommerne som har det høyeste utnevnelsen er 18 menn og ti kvinner. Ifølge Kjendlie er det omtrent 1000 sertifiserte dommere verden over. Av de er nærmere 20 prosent kvinner.

– Alle kvinner på toppen er kapable og dyktige dommere. Det er en sunn fordeling tenker jeg. Generelt sett så mener jeg tennisen er fremoverlent på dette. Jeg har sjeldent opplevd diskriminering på banen.

– Har du ulik inngang på kamper når det kommer til om det er kvinner eller menn du dømmer?

– Nei. Personligheter er ulike uansett om det er kvinner eller menn. Jeg skal dømme en tenniskamp og da er ikke kjønn så viktig. Man kan si at herrer slår hardere, men ikke alle tenker det at noen slag er enklere å se når de er harde enn når de er svakere. Hastighet og kraft er ikke noe som spiller inn så mye.

Etter jul går ferden til Australia. Der starter 2022-sesongen for Kjendlie i en WTA-turnering før hun drar videre til Australian Open. Deretter venter flere turneringer for den norske 38-åringen som frem til avreise nyter noen fridager hjemme i Oslo.

– Det er alltid godt å komme hjem til familie og venner her i Oslo. Det er her jeg slapper av fra sirkuset på touren. Jeg elsker Oslo. Det er en fin by å komme hjem til.