Verstappen: – Jeg kommer til å gjøre det som trengs for å vinne

Før den elleville Formel 1-sesongen skal avgjøres denne helgen sier Red Bull-sjåfør Max Verstappen (23) at han er forberedt på å gjøre «alt for å vinne» foran rivalen Lewis Hamilton (36).

2021-sesongen av Formel 1 skal endelig avgjøres når de 20 sjåførene inntar Abu Dhabi for sesongens siste løp på søndag. Det har utviklet seg til å bli en knalltøff kamp om verdensmestertittelen, mellom de som nok kan sies å være sportens to argeste rivaler på mange år.

Britiske Lewis Hamilton og nederlandske Max Verstappen står begge med nøyaktig like mange poeng etter 20 kjørte løp inn mot helgens finale i De forente arabiske emirater. Med ett løp igjen betyr det at den sjåføren som tar flest poeng denne helgen kan krone seg med verdensmestertittelen.

Ved seier i Abu Dhabi til Hamilton vinner han tittelen for åttende gang, og blir dermed den sjåføren i Formel 1s historie med flest verdensmestertitler. Verstappen på sin side kan vinne den for første gang.

KOLLISJON: Under løpet på Monza tidligere i år havnet bilen til Verstappen oppå Hamilton etter en kollisjon. Begge sjåførene slapp unna uten skader. Foto: Andrej Isakovic

Men reisen til Abu Dhabi har vært lang og intens. Flere ganger denne sesongen har de to sjåførene havnet i tottene på hverandre etter hard kjøring på banen, og ved to anledninger har en eller begge sjåførene måttet trekke seg fra et løp som følge av en kollisjon mellom de to.

Senest sist helg, da Formel 1-sirkuset var i Saudi Arabia ble det stort spetakkel etter at de to sjåførene kolliderte med hverandre under løpet.

– Jeg har kjørt mot mange sjåfører i løpet av livet mitt og det er noen på toppen som er over grensen. Reglene gjelder liksom ikke, sa Hamilton etter løpet i Saudi Arabia til Sky Sports , som fulgte opp med å spørre om han siktet til Verstappen:

– Han er helt klart over grensen, bekreftet Hamilton.

VANT: Lewis Hamilton vant foran Max Verstappen i Saudi Arabia sist helg, noe som gjør at begge sjåførene står med like mange poeng foran siste runde denne helgen. Foto: Hassan Ammar

Max Verstappen ble tildelt 15 sekunders tidsstraff for overtredelsene i forrige løp, noe nederlenderen ikke var enig i.

– Jeg prøver bare å «race», men denne sporten handler mer om straffer enn om «racing». For meg er ikke dette Formel 1, sa Verstappen etter løpet.

Nå stilles det spørsmål ved hva som kan utfolde seg på banen i det som har blitt sesongens desidert viktigste løp, og om det hele bokstavelig talt kan avgjøres med et smell. Nye uttalelser fra Verstappen legger heller ikke akkurat en demper på spekulasjonene:

– Vi er begge her for å vinne, og vi kommer til å gjøre alt for å vinne, og gjøre det som trengs med tanke på poengene, sier Verstappen ifølge Formel 1s egne sider.

Ved en eventuell kollisjon der begge sjåførene må avbryte løpet er det Max Verstappen som vinner VM. Selv om begge sjåførene har like mange poeng har Verstappen vunnet ni løp i årets sesong mot Hamiltons åtte. Ettersom reglene sier at ved uavgjort på poeng er det den sjåføren med flest løpsseire som vinner, er det nederlenderen som vil stikke av med verdensmestertittelen i en sånn situasjon.

Men de to sjåførene virker ikke nevneverdig bekymret før det braker løs. På pressekonferansen før helgens løp fikk de to rivalene spørsmål om de var bekymret for at en kollisjon kom til å avgjøre tittelkampen, noe Hamilton som vanlig svarte på i avslappet stil:

– Jeg er her for å gjøre mitt beste, og bruker ikke energi på det som ligger utenfor min kontroll. Jeg kan kun styre hvordan jeg selv oppfører meg, sa Mercedes-føreren.

FEIRER: Én av de to tittelkandidatene kan virkelig sprette sjampagnen og feire etter løpets slutt på søndag. Den andre vil nok være mer nedstemt. Foto: Francois Mori

Heller ikke Verstappen virket å ville fokusere for mye på hva som vil skje dersom løpet ender i en kollisjon, og sendte et stikk til kritikerne som mener han har kjørt over grensen i det siste:

– Jeg vet hva som står i regelboka. Ingen av oss trenger å bli minnet på det.