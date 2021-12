Skjønte ikke hvorfor de gikk ut av LEGO Masters – dette svarer brikkemester

Denne uken var det duket for semifinale på LEGO Masters, og deltakerne fikk sin største oppgave hittil.

Etter å ha kjempet seg tilbake etter en tidligere exit, var det igjen Bård Nome (54) og Reier Pytte (53) som måtte forlate konkurransen – noe de ikke forstår seg på.

Én klar utfordring

Både Bård og Reier er enige om at LEGO Masters har vært både et eventyr og en fest å være med på.

– Det gøyeste var å ha et stort og sortert brikkerom, og å bli utfordret på ting jeg ikke hadde gjort før, forteller Bård til TV 2 over telefon.

Reier (t.v) og Bård (t.h) hadde tidligere røket ut – men kjempet seg tilbake. Foto: LEGO Masters/TV 2

– En ting er jo å stå i timevis å bygge Lego i stedet for å være på jobb, men en annen ting er jo det man kan gjøre alt mulig med LEGO, forteller Reier begeistret i telefonsamtalen med TV 2.

Til tross for at de opplevde flest oppturer, var det også utfordringer som kom med deltakelsen. Det de trekker frem er den mest kjente fellesnevneren blant alle deltakerne – nemlig tiden.

– Du skal være både kreativ og følge en konkret idé, så du har ikke tid til å snu eller ombestemme deg, forklarer Bård.

Sist uke så vi duoen kjempe seg tilbake i konkurransen i en duell mot Jørgen Berg Pedersen (42) og Rune Jansson Gabrielsen (40). De var derfor svært motiverte for å komme seg finalen – noe som dessverre ikke gikk.

– Jeg skjønner det ikke

Denne uken fikk deltakerne 14 timer på å fullføre byggverket i utslagskonkurransen. Oppgaven omhandlet at alle skulle bygge hver sin historie fra forskjellige tidsepoker, hvor Bård og Reier endte opp med «ville vesten».

Til tross for at de endte opp med tidsepoken de hadde ønsket seg, og selv var svært fornøyd med resultatet, endte de likevel ikke opp med imponere brikkemester Erik Legernes (50). Hvorfor, vet de ikke selv.

– Det vi fikk beskjed om å fokusere på var byggeteknikk, historie og estetikk – noe vi føler vi gjorde, forklarer Bård.

– Det eneste han pirket på var at husene manglet vegger, noe som gjorde at det så ut som kulisser. Det var jeg uenig i. Hvis ikke bakveggen er til stedet så er det enklere å leke, og vi skapte en historie med det vi bygget inne i husene, fortsetter han.

Reier sier seg enig i at kritikken ikke stemte overens med kriteriene de ble fortalt i henhold til oppgaven, noe som gjorde tapet frustrerende.

Byggverket var ikke godt nok brikkemester for en plass i finalen. Foto: LEGO Masters/TV 2

– Det han sa om at husene burde ha var fire vegger er jo hans subjektive mening. Men vi vi valgte å gjøre det på den måten. Så om det var en grunn for at vi røk ut, vet jeg ikke, forklarer Reier.

– Begrunnelsen til brikkemester er skjønnsbasert, og det var umulig å vite hva man skulle bygge for å tilfredstille han. Jeg følte det estetiske var i orden, og byggeteknikken var på plass, så vi kunne ikke gjort noe mer, konkluderer Bård.

Dette svarer brikkemester

Brikkemester Legernes sier at han selv kan skjønne at begrunnelsen var vanskelig å forstå, ettersom han selv har opplevd å ikke være enig med andre brikkemestre fra andre land.

– Å være dommer for fire talentfulle par er vanskelig, så jeg har full forståelse for hvorfor andre kan ha en annen mening enn meg, skriver han til TV 2 i en tekstmelding.

Det han derimot la vekt på, og som gjorde at Bård og Reier måtte forlate konkurransen, var både hvilken vei husene var vendt, historien som ble fortalt og detaljer.

– Jeg hadde håpet på både flere minifigurer, i tillegg til at historien ble for realistisk. Jeg hadde også håpet på en mer ekstraordinær og nyskapende historie, ettersom de tross alt kjempet om en finaleplass, forklarer han.

– Måten husene i byen var vendt åpent inn mot togskinnene syns jeg var merkelig. Jeg skulle ønske de hadde brukt en vegg med hengsler som kunne åpnes for å ivareta lekeopplevelsen, fortsetter han.

Han konkluderer med at totalinntrykket var at duoen kom i nok en tidsnød, og noe som kunne gjenspeiles i resultatet. Til tross for dette roser han byggverket, men ettersom nivået var så pass høyt hos alle deltakerne var dette faktorene som utgjorde forskjellen.

Glad for å ha inspirert andre

Selv om de ikke var helt enig med brikkemesters begrunnelse, er de stolt over innsatsen i LEGO Masters.

– Vi meldte oss på for heder og ære, og for å inspisere mange med LEGO-byggingen vår. Det har vi klart, og vi var med lenge – det er det viktigste, forklarer Reier.

Både Bård og Reier kan også fortelle at de har fått flere positive kommentarer fra både dem som er LEGO-interessert, og de som ikke er.

– Jeg merker det er et engasjement for LEGO, og jeg har nesten ikke møtt en eneste person som ikke har en LEGO-opplevelse å dele, forteller Bård entusiastisk.

Begge er også klar på at om noen skulle ønske å delta i LEGO Masters i fremtiden, er det ikke noe å nøle på.

– Det handler ikke om å være best, men om gleder, forteller Reier.

– Det programmet gjør, er å løfte frem en hobby som ikke mange har, og folk tror er for barn. Hvis du er glad i å bygge, har du ingenting å tape på det, konkluderer han.

Finalen på LEGO Masters ser du fredag 17. desember, og samtlige episoder er tilgjengelig på TV 2 Play.