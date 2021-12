Har fått sin straff etter skandalevelten

Tilskueren som sørget for en massevelt på sommerens åpningsetappe i Tour de France, er bøtelagt med 1200 euro for episoden.

Det er en domstol i Brest som har dømt den 31 år gamle franske kvinnen til å betale boten. Summen tilsvarer vel 12.000 kroner etter dagens kurs.

Velten skjedde da kvinnen gikk ut i veibanen for å gjøre et skilt med teksten «Heia bestefar og bestemor» synlig for TV-kameraene som fulgte rittet. Hun la ikke merke til at hovedfeltet med ryttere kom bak henne, og en rekke syklister veltet som følge av at tyskeren Tony Martin ikke kunne unngå å treffe kvinnen.

Ulykken førte til at flere ryttere måtte trekke seg fra Touren allerede på åpningsdagen.

I rettssalen uttrykte kvinnen at hun er flau over «dumskapen» hun utviste. Hun stakk fra stedet etter massevelten og gikk i dekning i fire dager før hun meldte seg for politiet.

Aktoratet la ned påstand om fire måneders betinget fengsel for kvinnen på bakgrunn av tiltalen om å sette liv i fare. Men hun slapp unna med boten, samt at hun må betale en symbolsk sum på 1 euro til den franske proffsyklistforeningen, som var fornærmet i saken.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme har tidligere utvist en forsonende innstilling i saken.

– Hun gjorde noe dumt, men hun er ingen terrorist. Vi ønsker bare at folk skal vise hensyn når de følger Touren og huske at de er der for å se mesterne, ikke for å komme på TV, sa han i oktober.

