Ville ikke vaksinere seg - nå sliter han med lungene etter koronasykdom

Kimmich sliter med lungene etter koronasykdom og kan ikke spille lagets neste tre kamper i 1. Bundesliga.

Dermed blir ikke Kimmich å se på fotballbanen før over nyttår. Tyskeren har ikke spilt siden starten av november som følge av koronakarantene og senere -sykdom.

– Jeg er glad for at isolasjonen som følge av koronaviruset er over. Jeg har det bra, men jeg kan ennå ikke trene for fullt på grunn av en mindre fortetning i lungene mine. Derfor skal jeg drive litt rehabilitering, og jeg kan knapt vente på å være tilbake for fullt i januar, sier Kimmich til Bayerns nettsted.

Midtbanemannen ble upopulær i Tyskland da han i oktober avslørte at han ikke har vaksinert seg mot koronaviruset. Kimmich har forklart at han ønsker å vite mer om langtidseffektene av vaksinen.

Kimmich var nærkontakt av smittede spillere før han selv ble smittet i slutten av forrige måned. Han mister seriekampene mot Mainz (h), Stuttgart (b) og Wolfsburg (h).

