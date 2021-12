Travis Scott bryter tausheten etter festivaltragedien

GOD KVELD NORGE (TV 2): Rapperen vil ikke ta ansvar etter at flere døde på festivalen hans «Astroworld».

Ni personer døde og flere ble skadet på Astroworld-festivalen til rapperen Travis Scott i november. Det oppsto nemlig kaos da Scott sto på scenen i hans hjemby Houston.

I ettertid har Scott selv uttalt at han er helt knust, og han har fått massiv kritikk for å ha fyrt opp publikum, og oppfordret dem til å ikke adlyde vaktene. Flere samarbeidspartnere har også brutt avtaler og kontrakter med Scott.

Nå melder TMZ og Variety at han ikke vil ta ansvar for festivaltragedien.

I en YouTube-video publisert på kanalen til Charlamagne tha God snakker rapperen ut om hendelsen. Han blir tidlig spurt om når han visste at mennesker ble skadet, og til slutt døde, under konserten hans.

– Jeg visste ikke de eksakte detaljene før minutter før pressekonferansen, etter konserten. Og selv da tenker du: «Vent, hva?».

– Folk besvimer, ting skjer på konsert, men noe sånt.. Det er sinnsykt fordi jeg er en artist også, så fort man hører noe sånt vil man at showet skal stoppe, sier Scott i intervjuet.

Han nekter for å ha hørt skrik fra publikum som burde ført til at han stoppet konserten. Der han sto på scenen, og kombinasjonen av musikk, bandet, lys, pyro og andre elementer gjør det vanskelig for han å ha oversikt. Han klarer ikke å se forskjell på fans som er i fare og fans som koser seg på konsert.

– Du kan bare hjelpe så godt du kan, og se hva du blir fortalt. Når de forteller deg at du skal stoppe så stopper du, fortsetter Scott.

Se hele intervjuet her: