Realityprofil Maria Amundsen fødte en gutt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere Ex on the beach-deltager Maria Amundsen ble mamma etter planlagt keisersnitt.

Det var i juni at Maria Amundsen delte på Instagram at hun skulle bli mor for første gang.

– Jeg ble veldig sjokka for det var ikke helt planen, fortalte hun til God kveld Norge da.

Rundt klokken halv ett torsdag ettermiddag kom den lille gutten til verden. Babyen lå i seteleie og det ble derfor gjennomført planlagt keisersnitt.

MAMMA: "Utslitt, spent, redd, trøtt, takknemlig, nervøs, sliten og emosjonell liten pike" skriver Amundsen på Instagram. Foto: @mariamunds1 / Instagram

– Det gikk veldig fint. Kunne egentlig ikke gått bedre, sier en sliten Amundsen på telefon fra sykehuset til God kveld Norge.

Amundsen ble kjent da hun deltok i fjorårets sesong av «Ex on the Beach Norge».



– Alt er bra med både mor og barn. Jeg har litt vondt men det tåler jeg. Babyen ligger og sover, og jeg er trøtt og sliten etter en lang dag, sier den nybakte moren.

22-åringen møtte kjæresten Lasse Lahlhaug gjennom en felles kompis, og paret har vært sammen i rundt to år. Hun kan avsløre at det var en rørt far på sykehuset.

– Det kom noen tåret og det hadde jeg ikke trodd, forteller Amundsen.

Nå skal den lille familien tilbringe noen dager på sykehuset før det bærer hjemover til første jul som tre.