Everton brukte minst penger i sommer: – Uten tvil den beste signeringen

Etter å ha sløst penger i årevis traff Everton blink i sommer. Demarai Gray (25) ble hentet for beskjedne 20 millioner kroner, men har tatt Premier League med storm.

Se Crystal Palace-Everton på TV 2 Sport Premium og Play søndag fra klokken 17.00!

Samtlige klubber i Premier League, bortsett fra én, betalte over 100 millioner kroner for minst én spiller i sommerens overgangsvindu.

Blant spillerne som ble hentet av Premier League-klubber i sommer finner man blant andre Romelu Lukaku, Jadon Sancho, Ben White, Jack Grealish, Ibrahima Konate og Raphael Varamë.

Everton var det eneste laget som ikke betalte over 100 millioner kroner for én spiller i sommer. Deres dyreste kjøp var Demarai Gray. Kantspilleren ble hentet fra Bayer Leverkusen for beskjedne 20 millioner kroner.

– Han seiler opp til å bli sesongens signering i Premier League. Han har utelukkende levert gode kamper, og den summen vi betalte for ham er småpenger.

Det er den klare meningen til supporterlederen i Evertons norske supporterklubb, Helge Grunnevåg. Han er ikke i tvil. Kjøpet av Demarai Gray er det beste som er levert på overgangsmarkedet av en Premier League-klubb denne sesongen.

– Vis meg én som er en bedre signering. Du får ikke bedre spillere til den prisen. Han er faktisk uten tvil den beste signeringen i årets sesong, sier Grunnevåg.

Fikk du med deg Demarai Grays elleville overtidsmål på mandag? Se det i videovinduet øverst!

Satte «uslåelig» rekord. Husker du – og han – den?

TV 2s ekspert: – Kanskje det smarteste kjøpet denne sesongen

Det er ikke ofte man ser 25-år gamle engelskmenn med over 100 Premier League-kamper gå for summer så lave som 20 millioner kroner.

– Det skjer ikke ofte. Han kostet litt som unggutt da Leicester hentet ham, men så ble han aldri den spilleren de hadde sett for seg. Everton har sikkert tenkt at her er det et potensial, så er det jo alltids en risiko med spillere som ikke har fått ut potensialet sitt ennå, men i dette tilfellet var jo risikoen svært lav grunnet den ekstremt lave prisen, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Gray var rangert som et av Englands største talenter da han slo igjennom hos Birmingham i 2013. Året før hadde Huseklepp vært på utlån til den tidligere storklubben.

Han mener også at Gray absolutt bør nevnes i samme åndedrag som de beste kjøpene i sommer.

– Dersom man ser på prisen de ga for ham, så er han uten tvil et av de smarteste kjøpene, kanskje det smarteste. Det er sjeldent klubber i Premier League operer med disse summene. Iallfall ikke Everton, som har sløst med penger de siste årene. Nå kan man faktisk gi dem litt ros, siden de ofte har fått kjeft for deres handlinger på overgangsmarkedet, sier Huseklepp.

PUBLIKUMSFAVORITT: Demarai Gray har spilt seg inn i hjertene på Everton-supporterne denne sesongen. Foto: Martin Rickett

Grunnevåg i Evertons supporterklubb gir Huseklepp støtte i påstandene om at de har fått lite igjen for pengebruken de siste årene.

– Vi har kastet bort astronomiske summer og vi har ikke fått igjen noen ting. Vi har brukt penger som fulle sjøfolk og klubben har hatt elendig styring i alle ledd. All kritikken mot klubbens overgangshistorikk har vært berettiget, sier Grunnevåg.

– Tar som regel ikke lang tid før slike råtne epler forsvinner

Gray debuterte for Birminghams førstelag som 17-åring i 2013. I England ble han raskt anerkjent som et av landet største talenter. Så gjorde Birmingham noe som skulle vise seg å være en tabbe.

Da de signerte ny kontrakt med unggutten i 2015 klarte agenten til Gray å få inn en overgangsklausul på beskjedne 40 millioner kroner. Seks måneder senere ble klausulen aktivert av Leicester.

– Det var store forventninger. Han hadde noen vanvittige kamper innimellom, men det tok ikke lang tid før det ble sjeldnere og sjeldnere at han lyktes.

JUBEL: Demarai Gray var en del av Everton-laget som sensasjonelt vant Premier League i 2016. Foto: ADRIAN DENNIS

Det sier lederen av Leicesters norske supporterklubb Per Arne Hansen. Det er likevel ikke talentet han husker best fra Grays dager i Leicester.

– Han slo jo aldri helt til. Etter hvert ble han det jeg kaller en sutrespiller. Det så ut som om at han satt seg selv høyere enn laget. Det var slik jeg oppfattet ham. Kroppsspråket var dårlig, noe man tydelig kunne se. Det tar som regel ikke lang tid før slike råtne epler forsvinner, og jeg støtter Brendan Rodgers 100 prosent i valget om å selge ham.

Han gleder seg likevel over at Gray endelig ser ut til å få ut det potensialet Rodgers jobbet hardt med å få ut.

– Det er selvfølgelig moro å se at han får det til og at han har funnet en klubb hvor de har tro på ham. Det kan jo også være han har lært noe på veien. Det er jo synd at han ikke fikk det til hos oss, men slik er det av og til, sier Hansen.