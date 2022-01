Ruspåvirket kjøring er en av de viktigste årsakene til dødsulykker i trafikken. I Norge står dette for over 20 prosent av alle ulykker med drepte eller alvorlig skadde.

Ser vi utenfor vårt eget land er situasjonen verst i Sør-Afrika, der hele 58 prosent av dødsulykkene skyldes kjøring i påvirket tilstand – først og fremst promillekjøring.

I Storbritannia er denne andelen lavest med 13 prosent, noe som trolig har sammenheng med svært harde økonomiske strafferammer – det er nemlig ubegrenset hva en ruskjører kan måtte ut med etter en eventuell ulykke. Det er tydelig at dette skremmer mange fra å ta unødige sjanser med en drink innabords! Samtidig er også promillegrensen høy her.

15 land straffer hardere

Nettportalen Confused.com har gjennomført en sammenligning av reaksjoner på ruspåvirket kjøring i 25 europeiske land, og forskjellene er store. Den som tror at Norge straffer strengest, tar kraftig feil. Hele 15 europeiske land har tøffere straff for ruskjøring enn tilfellet er her i landet.

I sammenligningen er det tatt hensyn til størrelsen på boten, hvor lenge den skyldige må være uten førerkort, og hvor lang en eventuell fengselsstraff blir. De forskjellige faktorene er vektet forskjellig, og maksimal sum for strengeste resultat er 80 poeng.

Slik kan en hyggelig kveld i verste fall ende. Foto: iStock

Luxembourg strengest

Den mest vanlige promillegrensen i Europa, er 0,5. Mange land har en grense på 0,3 promille eller lavere, som for eksempel Norge med 0,2. I Tsjekkia, Ungarn og Slovakia er grensen 0,00, som de eneste land i Europa.

Hardest straffes ruskjørere i Luxembourg. Boten har et tak på skyhøye 10 ganger brutto månedslønn, og førerkortet kan bli borte i 15 år ved gjentatte tilfeller. Fengselsstraff på opptil 5 år er også «førsteplass», sammen med Sveits, Tsjekkia og Hviterussland. Luxembourg noterte 37 poeng, godt foran Polen på 2. plass med 32 poeng, Frankrike med 30 og Tsjekkia med 29 poeng.

Først på 16. plass kommer Norge, med 15 poeng. Alle øvrige nordiske land straffer strengere enn oss – Danmark er nr. 7 på listen, Sverige er nr. 9 og Finland nr. 14.

Boten svir mest

I Norge kan promillekjøring gi en bot på to ganger brutto månedslønn, mens lengste inndragning av førerkortet kan være såkalt «for alltid», som i praksis vanligvis er begrenset til 3 år. I sammenligningen fra Confused.com er maksimal fengelsstraff oppgitt til ett år her i landet, men dette vil nok kunne ha individuelle avvik.

Det som veier tyngst i Norges poengsum, er botens størrelse, som er den femte høyeste i Europa – bare Storbritannia, Belgia, Luxembourg og Italia slår hardere til mot lommeboka.

Her er hele listen, med samlet poengsum:

1. Luxembourg 37 poeng

2. Polen 32

3. Frankrike 30

4. Tsjekkia 29

5. Ungarn 27

6. Hviterussland 25

7. Danmark 21

8. Slovakia 21

9. Sverige 19

10. Belgia 19

11. Irland 18

12. Italia 17

13. Spania 16

14. Finland 16

15. Nederland 16

16. Norge 15

17. Tyrkia 15

18. Hellas 15

19. Portugal 15

20. Sveits 14

21. Serbia 12

22. Østerrike 11

23. Storbritannia 11

24. Tyskland 10

25. Bulgaria 10

25 ganger månedslønn!

Rekordbot og null-toleranse

Confused.com har også sett på straffenivå i resten av verden, og landet som virkelig skiller seg ut som alle strengest, er Uzbekistan. Her krever man opptil 25 ganger månedsinntekten i bot, og totalsummen 61 er milevidt foran Filippinene som kommer nærmest med 35 poeng, Sør-Korea og Sør-Afrika, hver med 30 poeng.

I Uzbekistan er promillegrensen 0,00, for øvrig det samme som er regelen også i Bangladesh, De Forente Arabiske Emirater og Vietnam.

