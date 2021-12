Full strømkrise blant Norges gartnere

Norske gartnere fortviler. Sammenlignet med strømregningene i vintermånedene 2019 har strømprisene steget med 250 millioner kroner i år, har Norsk Gartnerforbund regnet ut. I tillegg har gassregningene økt med minst 50 millioner kroner. En gjennomsnittlig gartner har fått en ekstra-utgift på 1,3 millioner kroner i vinter, ifølge forbundet.

– Det er full krise og situasjonen forverrer seg dag for dag for våre medlemmer. Dette tar nattesøvnen fra oss, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund til TV 2.

– Øk prisen

De sendte i november brev til både Finansdepartementet og Landbruksdepartementet uten å få svar. De ba om et møte med landbruksminister Sandra Borch, men fikk bare møte med fagavdelingen i departementet. Her fikk de, ifølge Meberg, beskjed om at økningen i strømprisen må «tas ut i markedet».

– Det betyr at de ba dere om å sette opp prisen på varene?

– Ja, det er det det betyr, men det er helt umulig for oss å hente inn dette på prisen. Da må den økes så mye at ingen vil kjøpe hverken agurker, tomater eller salaten vi dyrker, sier Meberg.

– Tviler på at mange vil kjøpe julestjerner til 300 kroner per stykk heller, sier hun.

Nå har de skrevet nytt brev til begge de samme departementene. Her ber de om et nytt møte, og at det kommer en hjelpende hånd fra myndighetene i form av en eller annen from for kompensasjon. De ber også om utsatt frist for innbetaling av merverdiavgiften, og de vil ha redusert eller utsatt arbeidsgiveravgift.

– Det haster veldig å få på plass en kompensasjonsordning, sier Meberg.

Fortviler

For i dag legger norske gartnere ned produksjonen, de permitterer og sier opp ansatte og de unnlater å plante nye blomster. Det koster rett og slett for mye.

Schrader Gartneri på Nesodden måtte kaste 43 000 krysantemum. De har ikke råd til å gi dem lys og varme. Daglig leder Eystein Ruud forteller at han torsdag også har sendt ut permitteringsvarsel til 13 av sine 40 ansatte.

– Dette er folk som også sliter med strøm-regningene, så det er helt fortvilet å måtte fortelle dem at de nå må permitteres. Men vi har rett og slett ikke noe å gå på, sier han til TV 2.

Han er også svært skuffet over sine partifeller i regjeringen. Ruud er medlem i Sp og sitter som vararepresentant i kommunestyret på Nesodden for partiet. De hadde store forventninger til den nye regjeringen.

– Jeg hadde venta mer fra en Sp-regjering, sier han.

Han har også sendt flere e-poster til partiets stortingsrepresentanter uten å få svar.

– Dette er svært dårlig gjort. Men de veit vel ikke hva de skal si, eller hvordan de kan ordne opp i dette, sier Ruud til TV 2.

Krise på krise

Norske gartnere, som har hatt store problemer under nedstengningene, er også rammet av høye gasspriser. Gartnerne bruker gass både til oppvarming og som gjødseltilsetning. Ved å brenne gassen får de varme og den CO2-en som dannes ved brenning går til gjødsel, noe som øker produksjonen med 30 prosent.

I disse dager sendes strømregningene ut og de forfaller 21. desember. Hvis de ikke får hjelp fra myndighetene til å komme over dagens situasjon, frykter de at mange vil gå konkurs.

Strømregningen til Schrader Gartneri på Nesodden fra oktober til desember var 2,5 millioner høyere i år enn det den pleier å være.

– Det sier seg sjøl at vi ikke klarer å hente inn dette ved å heve prisene. Vi lå dårlig an fra før, så dette er en krise på toppen av en annen krise, sier Eystein Ruud til TV 2.

Landbruksminister Sandra Borch hadde ikke tid til å kommentere gartnernes situasjon torsdag.