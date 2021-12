Kilder til TV 2: RBK-styret ikke overbevist om at Milojevic er rett mann

Rosenborgs trenerjakt virket å nærme seg slutten tidligere denne uka.

Mandag kveld landet nemlig serberen Milos Milojevic i Trondheim, der han gjennom hele tirsdag satt i møter med Rosenborg-ledelsen.

Tirsdag vendte Hammarby-treneren hjem til Sverige – men uten å ha signert en kontrakt med Rosenborg.

Tilbake i Sverige onsdag, uttalte 39-åringen seg til svenske Expressen.

– Jeg har egentlig ingen kommentar. Det er opp til klubbene nå. Jeg respekterer samtidig min kontrakt med Hammarby, uttalte han.

Milos Milojevic under en Hammarby-kamp mot Mjällby. Foto: Patric Söderström/TT

Siden har det imidlertid drøyd med en avklaring.



Ifølge TV 2s kilder handler det om at deler av Rosenborg-styret ikke er overbevist om at Milos Milojevic er riktig mann til å ta klubben tilbake til toppen av norsk fotball. Slik TV 2 forstår det, skal deler av Rosenborg-styret være usikre på om Milojevic har den riktige «attityden».

TV 2 har tidligere omtalt at flere av Rosenborg-spillerne skal ha et sterkt ønske om at Kjetil Knutsen skal bli klubbens nye hovedtrener, men spillerne har foreløpig ikke blitt holdt oppdatert på trenersituasjonen av ledelsen, får TV 2 opplyst.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med samtlige i RBK-styret. Ingen har besvart henvendelsene. Heller ikke daglig leder Tove Moe Dyrhaug eller sportssjef Mikael Dorsin har besvart TV 2s henvendelser.



Milojevics agent, Miralem Jaganjac, har heller ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag.

Avgjørende uke for Kjetil Knutsen

Rosenborg-ledelsen har hele veien vært klar på at de ønsker seg en treneravklaring før jul.

Ifølge TV 2s opplysninger er det planlagt samtaler mellom styremedlemmene i Rosenborg torsdag kveld.

Samtidig spilles det en kamp i kveld som kan få betydning for Rosenborgs trenerspørsmål: Bodø/Glimts bortekamp mot Zorya Lugansk.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen har nemlig fortsatt ikke gitt Rosenborg et endelig ja eller et nei på om han ønsker å bli trøndernes nye hovedtrener.

Med seier i kveld, vil Bodø/Glimt vinne sin gruppe i Conference League og dermed være direktekvalifisert for åttedelsfinalen i turneringen. En slik mulighet vil være nok et argument for Kjetil Knutsen til å droppe å bli Rosenborgs nye sjef.



I motsatt fall vil et tap, samtidig som Roma vinner, sende Bodø/Glimt til 16-delsfinale mot svært tøff motstand. Det kan bidra til å gjøre Rosenborg mer appellerende for Kjetil Knutsen.

Men så kan en ny gulrot komme allerede til helga: For vinner Bodø/Glimt eliteserien søndag, vil det gi en mulighet til å kvalifisere seg til Champions League neste år.

Med andre ord går Bodø/Glimt i avgjørende dager som kan avgjøre hvor attraktivt det kan være for Kjetil Knutsen å bli værende i Bodø/Glimt.

Samtidig kan det være en faktor som gjør at RBK drøyer treneransettelsen ytterligere i noen dager for å få sitt førstevalg.

Tidligere denne uka svarte Knutsen følgende på spørsmål om prosessen med å ta et valg har vært vanskelig:



– Nei, jeg har bare hatt behov for å bruke litt tid, reflektere litt over tiden som har vært i Bodø/Glimt og hvor lenge jeg har vært her, opp mot andre ting, familiære ting, og så nærmer det seg noen nyheter fra meg også, uttalte han til TV 2.