Tore Steen er død

Tore Steen sovnet inn 8. desember, 95 år gammel. Det opplyser konsernet i en pressemelding torsdag.

– Det er med sorg vi har mottatt meldingen om at Tore Steen har gått bort, 95 år gammel. Tore Steen vil bli stående i historien som en bauta i norsk bilbransje, sier konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen.

Steens far var Bertel Otto Steen, grunnleggeren av Bertel O. Steen-konsernet. Bilkonsernet oppstod i 1901, og har siden vært tett knyttet til grunnleggeren og hans familie.

– Tore Steen spilte en sentral rolle for konsernet i en lang periode. I 1969 tok den da 43 år gamle Tore over som administrerende direktør i Bertel O. Steen. Med stor arbeidskapasitet gjorde Tore en formidabel innsats i blant annet Arbeidsgiverforeningen, Bilbransjeforbundet, Bilimportørforeningen, KNA og Opplysningsrådet for veitrafikken for å nevne noe, sier konsernsjefen.



– Tore evnet hele tiden å sette bilen inn i et større, samfunnsmessig perspektiv både for myndigheter og vanlige bilbrukere. Med sin innsats på dette området viste Tore hvordan Bertel O. Steen-konsernet gikk i forkant inn i en ny tidsalder for norsk bilbransje.