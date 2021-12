Vil stoppe byggeprosjekt med «levende julekalender»

Presis klokken 18.00 hver kveld fram til lille julaften kan en magisk klirrelyd høres i det dagens luke av Torshovbyens levende julekalender avslører seg bak et vindu eller dør i en av de gamle bygårdene på Torshov i Oslo.

Barn og voksne i alle aldre har gjennom desembermåned samlet seg i vinterkulden for å få med seg de kulturelle innslagene, som er fremført av både amatører og profesjonelle aktører med tilknytning til Torshov.

LEVENDE JULEKALENDER: Arrangør Hilde Brinchmann håper deres julekalender vil bidra til å gi folk glede i koronatiden. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi har hatt så lyst til å gjøre noe positivt for lokalbefolkningen og gi dem en kulturell gave hver dag klokken seks. Vi trenger det. Kultur er det som får folk til å samles og oppleve ting, og det hjelper oss å bearbeide kriser. Det trenger vi nå etter lange og triste koronatider, forteller Hilde Brinchmann (38) til TV 2.

Til tross innstrammede tiltak i førjulstiden har arrangørene besluttet å videreføre julekalenderen, en dag om gangen.

Kulturell aksjon

Brinchmann er en av initiativtagerne bak Torshov Kultur- og Miljøsenter, som er en forlengelse av Naboaksjonen for bevaring av torshovtoppen. Sammen med Line Flo (38) og Marte Vike Arnesen (39), kom hun på ideen om en kulturell julekalender, som kunne skape positivt engasjement rundt gruppas formål.

Inspirasjonen var Gamla Stan i Stockholm, hvor det har vært et lignende opplegg i over ti år, og hvor Brinchmann selv bodde i flere år.

VÅR ASKEPOTT: Orkesterframføring av filmmusikken fra Tre Nøtter til Askepott ble spilt gjennom to vinduer i England-gården 4. desember til stor jubel fra tilskuerne. Foto: Isabel Müller Eidhamar / TV 2

Hittil har innslagene inkludert en cello-framføring av Nordnorsk julesalme, felles dans med nisser og en konsert med Torshovkorpset utenfor gamle Lippestad skole. Og den 4. desember ble en potpurri av filmmusikken fra Tre Nøtter til Askepott fremført av et mini-orkester i et vindu i England-gården, som ikke minst inkluderte en imponerende sangframføring på tsjekkisk.

INITIATIVTAGER: Line Flo er en av initiativtagerne bak Torshovbyens levende julekalender. Foto: Privat

– Vi har gjennom pandemien hørt folk som spiller musikk og spennende ting som skjer i leilighetene på Torshov når vi går forbi, og på denne måten ble kalenderen født, forteller Line Flo, som har planlagt kalenderen sammen med Brinchmann.

Historisk tomt

Håpet er at den kulturelle gaven til bydelen skal skape blest og engasjement rundt den flerårige aksjonen «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet», hvor naboer iherdig har protestert mot den foreslåtte eiendomsutviklingen av et av bydel Sagenes mest historiske områder.

HISTORISK GÅRD: Et bilde fra Torshov Gård rundt år 1900. Naboaksjonen er bekymret for at områdets historiske bygg vil bli jevnet med jorden dersom det åpnes for boligutbygging. Foto: Jesper Jespersen / Oslo Museum via digitalmuseum.no

– Vi ønsker å vise at Torshov har et hav av muligheter, kultur og gode initiativer som bare trenger litt plass. Torshov er fult av små leiligheter og har ikke de store lokalene som folk trenger, men likevel tyter det kultur ut av vinduene her, sier Flo.

Da tomten ble solgt i 2004 av Statsbygg var det innlagt en klausul om at tomten bare kunne utvikles til offentlige formål.

Langvarig konflikt

Men plan- og bygningsetaten har mottatt flere planforslag fra tomteeier og eiendomsutbygger Bastia Eiendom AS og arkitektfirmaet Urba AS, om utbygging av blant annet en boligblokk for eldre. I noen av planforslagene har det vært tegnet opp ideer til 500 boliger på tomten.

– Julekalenderen har vokst ut fra naboaksjonen for å hindre det vi anser som raseringen av det historiske Torshov, blant annet Torshov gård, Lippestad skole, eplehagen og de gamle gravhaugene fra Jernalderen, hvor man tror det opprinnelige Tors Hov var den gang. Det er selve sjelen til Torshov, sier Flo.

NABOAKSJONEN: Hilde Brinchmann, Marte Vike Arnesen og Line Flo er tre av initiativtagerne bak Naboaksjonen for bevaring av Torshovtoppen. Her fra gruppens første kollektive epleslangen i 2019. Foto: Bård Jemntland

Utviklingsplanene ble avslått av plan- og bygningsetaten senest i 2020, hvor Oslo kommunes fagetater og Sagene bydelsutvalg igjen stilte seg bak et vedtak om at området er egnet for offentlige formål og ikke boliger. Blant annet ble det lagt fram at forslaget ikke var i tråd med kommuneplanen og var i konflikt med verneverdier på tomten.

– Det har kommet noen voldsomme planforslag fra utbygger de siste årene, sier Flo.

– Vi ønsker å jobbe for at gamle Torshov gård og tomten kjøpes tilbake av kommunen, og at det blir etablert et kultursenter for Torshov, Oslo og hele landet.

STENGT UTE: Torshovboer Line Flo sniker seg inn i eplehagen gjennom et hull i gjerde som omkranser eplehagen. Gjerdet dukket opp rundt eplehagen for noen måneder siden. Foto: Marte Vike Arnesen

Vil ha dialog

Daglig leder Anne Wodstrup i arkitektfirmaet Urba, som samarbeider med Bastia Eiendom om bygningsplanene for Torshovtoppen, sier de gjerne vil lage plass for kultur i sine planer, men at det må betale seg.

– Det kan ikke bare være et miljø- og kultursenter på tomta. Den er kjempestor og kommuneplanen sier at halvparten av alt vi bygger skal være boliger. Jeg har jobbet i kultursektoren selv, og det er ikke nok penger her til å fylle flere tusen kvadratmeter bygg alene, sier Wodstrup til TV 2.

UENIG: Daglig leder i arkitektfirmaet Urba, Anne Wodstrup, som har utarbeidet plantegningene for Torshovtoppen sammen med Bastia Eiendom AS, er uenig i kritikken fra Torshov-damene. Foto: Privat

– Ofte er kultur en del av en større helhet. Man må tilrettelegge for at kulturen kan eksistere ved å tilby lokaler for en rimelig penge. Kulturen betaler for seg med andre verdier enn penger. Det må også være rom for andre tilbud som kan betale, slik at helheten fungerer, sier hun.

Men julekalenderinitiativet har falt i god jord også hos Wodstrup. Hun håper de vil kunne snakke sammen med Flo og de andre i Torshov Kultur- og miljøsenter om hva som skal utvikles på Torshovtoppen i fremtiden.

– Dersom disse damene vil fylle husene med kultur er de velkommen til det. Vi har invitert dem til medvirkning i det arbeidet vi har gjort, men de har ikke ønsket det foreløpig. Vi håper vi kan komme i tale etter hvert, avslutter Wodstrup.

På spørsmål fra TV 2 sier Flo at hun ikke opplever at gruppen har mottatt en slik invitasjon til medvirkning som Wodstrup omtaler, men at partene møttes da saken ble lagt fram for byrådet og på befaring med byutviklingskomiteen.

Kreativiteten roses

Den innovative julekalenderen er gratis for alle, og har hittil vært en stor hit hos beboerne på Torshov. Arrangørene forteller at det har vært lett å finne 23 innslag til kalenderen, og at det var så mange som ville bidra at de allerede nå planlegger å lage en lignende kalender neste jul.

På Torshov kultur- og miljøsenters Facebook gruppe drysser det inn med ros og skryt fra naboer som har gledet seg over kulturinitiativet:

GODT OPPMØTE: Mellom 100-300 personer har tatt ut i vintermørket for å få med seg den levende julekalenderen på Torshov i år. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

«Jeg er så imponert over denne kalenderen! Dere er kjempe kreative, inkluderende og varmende. Tusen takk», skriver en.

Andre kaller kulturinnslagene «rørende» og «en herlig opplevelse».

– Altså det er helt sinnsykt. Vi trodde det kanskje skulle komme fra 10 til 20 personer hver dag, men det har kommet mellom 100 og 300, sier Brinchmann.

JULEGLEDER: Hilde Brinchmann sammen med en liten jente som synger sammen med Torshovkorpset på Torshovbyens 9. luke av julekalenderen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Og drømmen? At Torshovtoppen kan bli en kulturell møteplass for alle.

– Vi har store ambisjoner om hva det kan bli til. Kanskje et område med et eget kunstatelier, en barnehage, kulturskole, seniorsenter og et sted for urbant landbruk. Og ikke minst vil vi jobbe med historieformidlingen av det vi anser som et av Oslos mest historiske områder, sier Flo.