Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om knøttlille Autobianchi A112 Elegant av 1977-årgang.

At Autobianchi A112 var beskrevet som «supermini» var absolutt ikke tilfeldig. Denne italieneren var virkelig knøttliten, med en lengde på 3,23 meter og bredde på beskjedne 1,48 meter. Dette ga ikke akkurat rom for stor-familien! Her i landet ble da også salgstallene ganske beskjedne, så lille Autobianchi var ikke akkurat den bilen man møtte oftest ute på veiene…

Nesten som en go-kart

Det bilen manglet av størrelse, tok den mange ganger igjen i sjarme, og jeg innrømmer gjerne at A112 var en bil jeg benyttet enhver anledning til å få en runde med. Noe av hemmeligheten bak dette ønsket, lå i kjøreegenskapene. Det var nesten som å kjøre go-kart, så underholdningsverdien på svingete veier var meget høy!

Jeg husker fortsatt mitt møte med 1977-modellen, som var den fjerde oppgraderingen av bilen. De største forandringene lå absolutt i et kraftig oppgradert og triveligere interiør, foruten at motoren nå leverte «hele» 48 hk. Den ble, som jeg skal komme tilbake til, slett ingen rakett på veien av den grunn...

Den var perfekt til å trekke båten

Stor bakluke, men veldig høy kant å løfte over - og ganske smal åpning. Foto: Lancia

Ikke best på langtur...

Fortsatt var kjøregleden åpenbar på svingete veier, med akkompagnement av en passe italiensk motorlyd – en litt ilter snerring som plusset på moroa ekstra. Morsom å kjøre, rett og slett!

Så skal det tilføyes at moroa ikke var like fremtredende på langtur. Jeg benyttet nemlig anledningen til å bruke A112 på en tur fra Oslo til Arendal, og den reisen tilføyde absolutt noen nye nyanser til kjøreinntrykkene.

Tidligere hadde Autobianchi-turene hovedsakelig vært korte; 7 – 8 mil på det meste. Fullt så morsomt ble det ikke på langtur på over 20 mil, selv om det fortsatt var bra med svinger på E18 også.

Den lille bilen hadde et trivelig interiør. Foto: Lancia

Mye girskifting

Men som mange andre små biler den gangen, ble fjæringen lett litt stumpete – og den iltre motorlyden ble ikke fullt så underholdende når man hadde den i øret i timevis. Så min konklusjon ble ganske grei: «Autobianchi A112 Elegant er et sjarmtroll av dimensjoner. Den er en kjempefin bybil og til ikke alt for lange turer, men atskillig mindre egnet for lengre strekninger.»

Jeg meldte også at «motor med 48 hk og et dreiemoment som ikke kunne gjøre noen lykkelig, bidro til litt masete kjøring med mye girskifting».

Utover dette fikk førerplassen godkjent karakter, ikke minst for «store og lettleste instrumenter, og meget god sikt i alle retninger.»

Førerplassen var en av bilens beste sider. Foto: Lancia

Tøff konkurranse

Som tredørs kombikupé med stor bakluke, motoren foran og forhjulsdrift, var Autobianchi veldig tidlig ute med et så moderne konsept, da bilen lansert i 1969. Fiat fulgte opp med sin 127 knapt to år senere, og traff markedet veldig godt, med salgstall Autobianchi ikke var i nærheten av.

Flere spennende småbiler fulgte på 1970-tallet, som Renault 5, VW Polo og Ford Fiesta for å nevne noen.

Den 1977-modellen jeg kjørte, hadde derfor en atskillig tøffere konkurranse enn da aller første generasjon kom i 1969. De helt store salgstallene kom heller ikke i året 1977, for øvrig samme år som Elvis Presley døde og Orientekspressen ble nedlagt.

Denne bilen var forut for sin tid

Også i bilsport

Den mest spennende versjonen av Autobianchi A112 var selvsagt Abarth-modellen, som kom i 1971. Opprinnelig hadde den en motor på 982 cc med 58 hk, men dette ble oppgradert i 1975 til 1.050 cc og 70 hk. Med en egenvekt på 700 kg, ga dette meget bra fraspark. Abarth-utgaven hevdet seg da også bra i bilsport – fortrinnsvis i rally og bakkeløp.

På dette brosjyrebildet ser det ut som at det er bra med plass i baksetet. Det var det absolutt ikke! Foto: Lancia

Autobianchi A112 Elegant 1977 – noen tall:

Motor: 4 sylindre i rekke, tverrstilt foran. 965 cc, 48 hk, maks dreiemoment 72 Nm ved 3.300 omdreininger.

Drivverk: Forhjulsdrift, 4-trinns fullsynkronisert girkasse.

Oppheng: Uavhengige på alle fire hjul, tverrstilte bladfjærer bak.

Lengde x bredde x høyde: 3,23 x 1,48 x 1,36 meter

Akselavstand: 2,04 meter

Egenvekt: 675 kilo

Bagasjerom: 200 liter, med nedfelt baksete 700 liter

Dekk: 135 SR 13

Styring: Svingdiameter 8,8 meter

Akselerasjon 0-100 km/t: 15,1 sekunder

Toppfart: 138 km/t

Bensinforbruk: Blandet forbruk 0,63 l/mil.

Selv om bilen ikke ble noen stor suksess i Norge, var det atskillig større interesse på sydligere breddegrader. Da den gikk ut av produksjon i 1986, hadde derfor i alt 1,1 millioner biler rullet ut fra fabrikken. Mange av disse hadde Lancia-emblemet i grillen, noe som nok var en fordel på enkelte markeder.

Modellen som erstattet A112 på midten av 1980-tallet, var småbilen Lancia Ypsilon. I dag er dette den eneste modellen som er igjen med det tradisjonsrike Lancia-navnet, og den er bare tilgjengelig på hjemmemarkedet og i noen ganske få andre land sør i Europa.

Her gikk ikke speedometeret langt nok

Video: Italienerne lager fortsatt morsomme småbiler - sjekk denne!