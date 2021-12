FHI: Denne bransjen er mest utsatt for smitte

Serveringsbransjen er mer utsatt for smitte enn både leger og sykepleiere, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Formålet med studien er å kartlegge om det er mer smitte i yrkesgrupper som har mye direkte kontakt med mennesker.

Svaret er ikke overraskende et rungende JA.

Øverst på listen over de mest utsatt yrkene finner man bartendere, tett fulgt av servitører, med afe- og gatekjøkkenmedarbeidere på tredjeplass.

Leger kommer først på fjerdeplass i FHIs studie.

FHIs undersøkelse strekker tilbake til pandemiens inntog i Norge i mars 2020.

SMITTEUTSATT: Listen viser at smitten har steget kraftig i hele samfunnet siden august. Foto: FHI

– Bartendere og servitører er fortsatt de yrkesgruppene med flest bekreftede tilfeller. Lærere og assistenter i skole og barnehage har også noe høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet for alle i yrkesaktiv alder. Antall bekreftet smittede leger og sykepleiere er igjen høyere enn gjennomsnittet etter å ha vært lavere enn gjennomsnittet våren 2021, sier Karin Magnusson, forsker ved Folkehelseinstituttet og førsteforfatter av studien som er publisert tidligere.

FHI opplyser videre at smitteforekomsten har økt i de fleste yrkesgruppene i høst.

– Forskjellene mellom yrkesgruppene er de samme som før, bortsett fra at leger og sykepleiere har gått fra å ligge under gjennomsnittet i vår til å ligge over gjennomsnittet nå i høst, sier Magnusson.

Hun legger til at forskjellen mellom periodene kan skyldes endringer i testmønstre og at tiltak som blir iverksatt kan treffe ulike tjenester, bransjer og sektorer ulikt.