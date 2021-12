Truls Svendsen tar med seg samboeren på Megahit-scenen: – Kan gå galt

Lørdag er det duket for semifinale i Norges nye megahit, hvor seks kjendiser kjemper om å lage Norges nye landeplage.

Forrige uke røk TV-personlighet og håndverker Einar Nilsson (57) ut av programmet, og inn som utfordrer kom komiker Truls Svendsen (49).

Da Svendsen og Abubakar «Abu» Hussain (34) gjestet God morgen Norge torsdag, ga de noen hint om hva TV-seerne kan forvente seg, da ukens tema er «jul».

Føler på sceneskrekk

Abu har imponert stort i TV 2-programmet med sine låter, men innrømmer at å være artist er noe han ikke føler han mestrer.

– Jeg prøver å se for meg hvordan andre artister har gjort, men så gjør jeg det mye dårligere enn dem, sier han.

SCENESKREKK: Abubakar Hussain har begynt å føle på sceneskrekk når han står på scenen i Norges nye megahit. Foto: God morgen Norge/TV 2

Abu er blant annet kjent fra TV-programmet Tabu med Abu, og podcasten Med all respekt. For han har det vært en omveltning å opptre på direktesendt TV.

– Jeg underholder folk når jeg ikke ser dem – foran kamera og med mikrofon, og det går veldig fint. Men når det er publikum blir jeg litt stresset. Jeg begynte å kjenne på sceneskrekk, men jeg har lovet å utfordrer meg selv. Derfor er jeg med på dette, sier han.

Vil havne på spillelister

Svendsen derimot har lang erfaring med å opptre foran et fullspekket publikum, både som programleder og komiker. Han er imponert over Abu som forsøker å vinne over sceneskrekken.

– Jeg elsker den tanken. Jeg har hatt masse av det selv, men det er en eksponeringsterapi, sier han.

Å være med på Norges nye megahit blir nytt for Svendsen, men utfordringen tar han på strak arm.

– Jeg synes det er artig å lage en julelåt som ligger på noen spillelister fremover. Det hadde vært hyggelig, sier han, og legger til at det er én av grunnen som har trigget han til å være med.

JULELÅT PÅ SPILLELISTE: Truls Svendsen håper han klarer å lage en fin julelåt som folk ønsker å legge til i spillelistene sine. Foto: God morgen Norge/TV 2

Duett

Denne uken har 49-åringen fått hjelp av artist og mentor Daniel Kvammen (33), og produsent Anders Nilsen (33). Det synes Svendsen er stor stas.

DUETT: Truls Svendsen og samboeren Charlotte Smith skal synge duett sammen på Norges nye megahit førstkommende lørdag. Foto: Berit Roald

– Å få til en ordentlig julelåt er veldig fint. Også skal jeg gjøre en duett med samboeren min. Det kan gå galt, men jeg tror det blir fint, sier han, og fortsetter:

– Jeg er redd for at jeg prøver å lage en seriøs greie, men så blir det humor. Det er jeg veldig redd for, flirer han.

Samboer Charlotte Smith (33) blir dermed å se på scenen sammen med Svendsen førstkommende lørdag.

– Hun er kjempeflink, og skriver låter hjemme. Hun har litt sceneskrekk hun også, men kanskje dette kan være et springbrett for henne til å fortsette, og komme seg ut der, sier han.

Låten blir en mer rolig og elegant låt, og Svendsen avviser ikke at han tar smokingen i bruk under semifinalen.

Se Norges nye megahit lørdager klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.