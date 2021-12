Trumf godtar gebyr fra Datatilsynet

Like etter at Datatilsynet varslet et mulig vedtak, har Trumf godtatt gebyret.

Få timer etter at Datatilsynet varslet mulig vedtak om gebyr mot Trumf, har Trumf godtatt gebyret.

– Datatilsynet spiller en nøkkelrolle for at personvernet til norske forbrukere skal ivaretas best mulig. Når tilsynet i denne saken er uenig i våre vurderinger, så er det eneste naturlige å ta dette til etterretning, sier daglig leder i Trumf AS, Truls Fjeldstad.



– Vi mener at forbrukernes rett til innsyn og kontroll er svært viktig og sentralt i godt personvern. Vi har veid innsynsretten opp mot risikoen etter å ha gjennomført en rekke tiltak. Nå har tilsynet kommet med en tydelig avklaring. At avklaringen kommer i form av et varsel om overtredelsesgebyr er beklagelig, men det må vi bare akseptere. Avklaringen er uansett verdifull for oss, sier Fjeldstad.



Bakgrunnen for vedtaket er at Trumf-medlemmer har kunnet registrere andres kontonummer på medlemsprofilen og dermed skaffe seg tilgang til andres handlehistorikk.

Datatilsynet varslet i første omgang muligheten for et vedtak om gebyrileggelse, men ønsket å avvente Trumfs svar før det ble tatt en beslutning.

– Vi førte tilsyn og ba Trumf lukke dette sikkerhetshullet allerede i 2016, men det ble ikke gjennomført. Vi var tydelige på hvor sentralt det var å sikre verifikasjon av kontoinnehaver, slik at ingen Trumf-medlemmer kunne registrere andre personers bankkonto og få tilgang til personopplysninger om dem, sa juridisk seniorrådgiver Ida Småge Breidablikk.

Gjennom medlemskap i Trumf kan kunder i en rekke butikker – som Spar, Kiwi og Meny – samle bonus ved kjøp. Selskapet har nå sikret at kontonummer verifiseres før man får tilgang til handlehistorikken og ved nye registreringer av kontonummer, understreker tilsynet.