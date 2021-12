Kjøkkenmonteringen kostet over 20.000 – Anne reddes av treningsmanual

TV 2 HJELPER DEG: Anne Engan er fortvilet over Epoq-kjøkkenet fra Elkjøp.

Anne har en treningsmanual liggende i kjøkkenskuffen.

Men den brukes ikke til trening.

– Det har vært et mareritt. Jeg har sittet utrolig mye på telefonen. Vi måtte følge opp og koordinere alt. Vi føler at vi ble helt overlatt til oss selv. Aldri mer Elkjøp, sier Anne Engan til TV 2 hjelper deg.

Anne og mannen hennes Jan-Erik tok kontakt med TV 2 hjelper deg etter å ha sett saken om Nina Olesen, som har ventet i over ett år på at Elkjøp skal montere Epoq-kjøkkenet hennes. (TV 2 Play)

Også Nina har måttet ty til utradisjonelle løsninger.

Anne forteller at hun kunne skrevet en hel bok om dårlig kundeservice hos Elkjøp.

EPOQ-ROT: Slik så kjøkkenet ut i flere måneder, ifølge Anne grunnet leveringsrot. Elkjøp beklager. Foto: Privat

Familien bestilte kjøkkenet fra Elkjøp i desember 2020, og det skulle leveres i februar ellers mars 2021. Anne sier at de betalte cirka 130.000 for selve kjøkkenet, 20.000 for hvitevarer og 21.000 for montering fra Montera.

Montera er Norges største monteringsselskap og omsetter for 175 millioner i år. Anne understreker at kritikken hennes går primært mot Elkjøp.

– Måtte jobbe som prosjektleder

Epoq er navnet på Elkjøps totalløsning innen kjøkken. Elkjøp opplyser at de selger rundt 50 kjøkken daglig i Norge.

Først i juni var kjøkkenet på plass. Nesten.

– Det ble et sant mareritt. Jeg måtte jobbe omtrent fulltid som prosjektleder og koordinator i det halve året det tok før alt var på plass. I november 2021 måtte vi igjen ringe til Montera på grunn av to skap som ikke går igjen slik de skal. Da fikk jeg beskjed om at montørene kan komme først i 2022.

Mye av frustrasjonen til Anne skyldes hun måtte holde kontakt over tid med mange ulike aktører. Her er listen hennes:

Selgeren som tegnet og solgte kjøkkenet hos Elkjøp

Elkjøp kundeservice, som man blir henvist til på Elkjøps nettsider

Epoq

Epoq kundeservice

Montera kundeservice

Bring som fraktet delene

Montørene fra Montera

Anne sier at selgeren hos Elkjøp tegnet etter deres ønsker, men det viste seg å bli en del feil. Hun opplevde at det var svært vanskelig å komme igjennom hos Elkjøp kundeservice.

– Montørene var polske og snakket bare engelsk. Helt greit, det. De var dyktige, men de ble frustrerte da det stadig manglet deler. Sånn holdt vi på i flere måneder.

REODOR FELGEN-LØSNING: - Vi fikk en benkeplate til Epoq-kjøkkenet som var for kort, så vi laget en improvisert løsning, sier Anne Engan. Foto: Privat

– Vi hadde revet det gamle kjøkkenet og sto uten kokemuligheter. Heldigvis hadde vi beholdt den delen av det gamle kjøkkenet der vasken var.

Hun har vel og merke ingen kritikk mot Bring.

– Hva mangler nå på kjøkkenet?

– To skuffer går ikke helt inn. Akkurat som vi så på TV 2 hjelper deg sin episode om Epoq-kjøkken.

– Vi har lagt en treningsmanual i skuffen for at den ikke skal «hoppe» ut. Montera sier de skal kontakte oss på nyåret.

Tre tips til kjøkkenkunder 1. Sjekk referanse på flere kilder om hvilket kjøkken du bør kjøpe. 2. Sjekk at du har en leveringsdato med en konsekvens dersom de ikke leverer til den sluttdatoen. 3. Ikke betal alt på forhånd. Hold tilbake noe penger til kjøkkenet er levert. Kilde: Olav Kasland, Fagdirektør bolig, Forbrukerrådet.

Montera: – Vi får nytt datasystem

Montera-sjef Tord Fleime beklager at Anne Engan måtte forklare saken sin flere ganger til kundeservice.

– Slik skal det ikke være, og vi jobber med å få bedre systemer på plass angående dette. Montera innfører nå et nytt datasystem, som vi har utviklet i flere år.

– Systemet skal bidra til at alle våre ansatte får kjappere og bedre innblikk i kundene sine saker og kan svare bedre uten at kunden må forklare flere ganger. Vi jobber veldig med å bli bedre, opplyser Fleime til TV 2 hjelper deg.

Elkjøp velger å betale

KOMPENSASJON: Elkjøp gir Anne og Jan-Erik 20.000 kroner i kompensasjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Etter at TV 2 hjelper deg gravde i kjøkkenhistorien til Anne og Jan-Erik, har eletrokjeden landet på at de vil gi en kompensasjon til Anne og Jan-Erik på 20.000 kroner.

– Dette kommer i tillegg til at vi selvsagt også løser kundens utfordring med to skuffer som nå ikke lukker seg skikkelig. Kunden får altså nye skuffer, montering av disse og kompensasjon, skriver Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic, i en epost til TV 2 hjelper deg.

Thommesen har også en beklagelse til Anne og Jan-Erik.

– Det er selvsagt ikke slik at våre kunder skal prosjektlede kjøkkenprosessen på den måten Anne beskriver her. Kunden står fritt til å velge å montere selv, eller gi jobben til et monteringsfirma.

EPOQ-PROBLEMER: Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic, gir en beklagelse til Epoq-kunde Nina Olesen. Nå beklager han også til Anne og Jan-Erik Engan. Foto: Glenn Aaseby

– Har man kjøpt en tjeneste fra Montera, så skal det ikke være behov for en koordinering på det nivået Anne har vært utsatt for her, så det må vi bare beklage, skriver Thommesen i en epost til TV 2 hjelper deg

– Kan Elkjøp og Montera fikse skuffene til Anne allerede i år?

– Fra vår side vil vi rekke levering før jul, men Montera er dessverre rammet av covid og to fulle team er satt ut av drift. Vi jobber med å se på eventuelle løsninger og vil komme tilbake til kunden umiddelbart, svarer Thommesen.