– Det lukter møkk under munnbindet og en brysk politimann vil se koronapasset

BRUSSEL (TV 2) Jeg er privilegert og takknemlig som fortsatt kan reise over landegrensene i Europa, for å gjøre jobben min. Og jeg vil absolutt ikke klage over tiltakene, som i mange land er strengere enn de norske omikron-tiltakene.

For koronasmitten og omikron-varianten tas på alvor de aller fleste steder. Det grenseløse Europa er i øyeblikket dødt. Hverdagen som reisende journalist er munnbind-tvang og hyppige kontroller av pass, PLF og koronasertifikat.

UTEN KORONAPASS: Å spise på rasteplass er garantert fritt for koronapassplikt. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I de fleste land i Europa ble pandemien aldri «avblåst» tidligere i år, slik som Preben Aavitsland og Erna Solberg gjorde i Norge. Tiltakene har stort sett vært strenge hele tiden. Jeg kan ikke huske sist gang jeg gikk uten munnbind i en butikk, på en T-bane eller i en hotellkorridor, noe sted i Europa. Bortsett fra under et kort besøk i København tidligere i år.

I enkelte land virker tiltakene nesten overdrevne og i andre land kanskje litt for slappe. Jeg er skikkelig glad i mitt blå koronapass fra Helsenorge.

Uten det ville jeg slitt med å bevege meg rundt i de landene jeg har besøkt siden september; Tyskland, Spania, Frankrike, Belgia, Østerrike og Latvia.

REISE NORMALT IGJEN: De mest pessimistiske ekspertene mener vi først kommer til å reise som tidligere i 2024. Foto: Santiago Vergara/TV 2

For noen dager siden var jeg på et NATO-møte i Riga. På vei hjem til Brussel måtte jeg som vanlig vise pass, koronasertifikat og passenger locator form (PLF) for å sjekke inn på flyet.

Brysk

Da vi landet i Brussel, stod helsepersonell klare ved utgangen av flyet og sjekket alle papirene våre en gang til.

Og før vi kunne gå ut av flyplassen var det nok en sperring og alle papirene ble på ny sjekket av en brysk politimann.

POLITI MOT UVAKSINERTE: I Østerrike sjekker politifolk om uvaksinerte holdt seg hjemme i den perioden landet hadde sosial nedstenging kun for uvaksinerte. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Da klødde det skikkelig under munnbindet etter timer på fly, og smaken i munnen kan sammenliknes med kumøkk.

Skjermdump av koronapasset holdt ikke. Det måtte logges inn på Helsenorge, og navn på pass og koronapass ble sjekket mot hverandre.

I tillegg måtte QR-koden på passasjer-skjemaet(PFL) skannes.

I flere land er det avdekket omfattende juks med koronapass, derfor er det nå vanligere at du må vise både et ID-kort og koronapass, også for å gå ut og spise.

Kontrollen føltes noe overdreven, siden dette var tredje sjekk på turen.

MUNNBIND: I alle former og fasonger på folk vi har møtt og intervjuet. I størsteparten av Europa har det vært munnbindplikt ihvertfall innendørs på offentlige steder siden pandemien startet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Belgia har slitt skikkelig under pandemien, med høye dødstall.

Det er mye som ikke fungerer så bra i bekjempelsen av pandemien, f eks vaksineoppslutningen i Brussel-regionen.

Så det er ikke annet å gjøre enn å skyve irritasjonen til side og glede seg over at belgierne tar kontrollen med passasjerer fra utlandet på alvor.

Kontrollen inn i Riga var derimot ganske slapp. Jeg fikk en SMS med et skjema som skulle fylles ut, uten at det noen gang ble sjekket.

Tvungen vaksinering

Andre er enda strengere. Noen uker tidligere var jeg i Wien. Østerrike er et land som har tatt i bruk uortodokse metoder og kanskje i overkant inngripende tiltak, i denne siste delen av pandemien.

Først innførte landet nedstengning for uvaksinerte, et tiltak som ble dømt nord og ned av juridiske eksperter.

Det er i strid med grunnloven å diskriminere en gruppe med friske mennesker på denne måten, mente ekspertene.

Landet innførte imidlertid full nedstengning, så da løste den juridiske floken seg.

Det føltes ganske merkelig å gå på gaten i Wien og vite at du kan bli stoppet av politipatruljer, som skal passe på at uvaksinerte holder seg hjemme på fritiden.

En klekkelig bot vanket hvis du var uvaksinert og brøt det som i realiteten var et portforbud.

Senere under den fulle nedstengningen, da vi alle måtte holde oss inne, var det som å være tilbake i mars 2020.

STRENGE ØSTERRIKE: Trolig det landet i Europa med de strengeste koronatiltakene nå i høst og vinter. Først nedstenging for uvaksinerte, så total nedstenging og innføring av vaksineplikt.

Østerrike er for øvrig det første landet som innfører obligatorisk vaksinering, eller med rene ord; tvangsvaksinering.

Snart skal stats- og regjeringssjefene i EU diskutere nettopp obligatorisk vaksinering. Hvert land står fritt og må selv ta avgjørelsen om å innføre vaksinering med tvang.

Advarslene mot å innføre et så inngripende tiltak er mange. Jeg er sikkert ikke den eneste som tenker at fullvaksinerte påføres stadig flere tiltak, fordi de uvaksinerte ikke vaksinerer seg.

Noen står i kø for å få tredje dose, mens en av tre europeere fortsatt ikke er vaksinert.

Det er lett å skyve på grensene for hva som oppleves juridisk holdbart og som brudd på din personlige integritet under pandemien.

Selv om et flertall av oss vaksinerer oss som anbefalt, vil det være absolutt siste utvei å innføre tvangsvaksinering.

På den annen side; jeg har hatt barn i barnehager og skoler både i Belgia og i USA, og det var ikke snakk om å få lov til å komme inn i skolelokalene uten de nødvendige vaksinene. Det er jo også en form for tvangsvaksinering.

Tusenvis i trengsel uten koronapass

Den villeste opplevelsen jeg har hatt siden pandemien startet var sist helg i Paris. Ytre-høyre-politikeren og Donald Trump-kopien, Eric Zemmour skulle ha sitt første valgmøte i en messehall i utkanten av Paris.

Et sted mellom 11 000 og 15 000 mennesker stod tett i tett inne i hallen. Mange uten munnbind.

Og siden dette var et politisk møte så var det ikke krav om koronapass for å komme inn.

En grell motsetning til praksisen om at du må vise koronapass, selv for å sette deg på uteserveringen på en parisisk kafé for å ta en kopp kaffe.

VILL, VILLERE; VILLEST: Å samle mellom 11 000 og 15 000 mennesker innendørs til folkemøte uten krav om å vise koronapass virket ganske vilt. Eric Zemmour fra ytre høyre i fransk politikk trengte ikke be folk om være vaksinerte eller testet fordi det var et politisk møte. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

Jeg tør ikke tenke på hvor mange av de fremmøtte som var smittet av omikron. Selv om jeg er fullvaksinert tok jeg en test i et av test-teltene oppover Champs Élysées dagen derpå. Det føltes tryggest sånn.

De mest pessimistiske mener at reisingen i Europa ikke vil ta seg opp før i 2024. Da håper jeg Schengen har stått opp fra de døde.