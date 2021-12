Norges nye svømmehåp

Lia representerer Bærumsvømmerne og har nylig satt ny norsk rekord på 50 meter fri under Bærum Open tidligere i desember, med tiden 21,29.

Han holder også på nordisk rekord i 50 meter butterfly med 22,56 som han satte i november under kortbane-EM.

– Jeg tenker på det som en prosess, det kommer ikke som en overraskelse. De rekordene er ikke noe jeg har hatt som mål, forteller Lia.

Etter å ha satt to rekorder på kort tid, sikter han mot enda raskere tid i Abu Dhabi, som etter planen starter 16. desember og varer til 21. desember.

– Jeg svømmer fort på trening nå, så det indikerer bare at jeg kommer til å svømme enda raskere under VM.

Topptrener

20-ringen har hatt mye tid til å trene og utvikle ferdighetene under pandemien, sammen med sin trener Sondre Solberg som blant annet var Alexander Dale Oen sin personlige trener.

Nicholas Lia sammen med sin trener Sondre Solberg. Foto: Øyvind Thorsen / Norges Svømmeforbund

Kortbane-VM blir hans tredje internasjonale mesterskap for i år, som indikerer en kjempeutvikling under pandemien.

– Jeg har ett bra samarbeid med treneren min, så det er en kjempemotivasjon i seg selv.

TV 2s svømmeekspert og reporter Sander Smørdal er tidligere norsk rekordholder I 50 meter fri, og lar seg begeistre av Lia.

– Nicholas har det som skal til: kraft og eksplosivitet i kombinasjon med teknikk. Et sjeldent talent med hodet på rett plass. I tillegg har han en trener i Sondre Solberg som vet hva som skal til og har fostret frem flere svømmesprintere i verdensklasse.

– Den norske rekorden han satte bør holde til semifinale i VM om han gjør samme tid der. Forbedrer han seg litt er han kandidat til finale - altså topp åtte i verden.

Lia under kortbane-EM i Kazan, der han svømte seg til finale i 50 meter butterfly og satte nordisk rekord. Foto: Maxim Thore / BILDEBYRÅN

– Jeg svømmer lite

Lia har en mer utradisjonell treningsplan sammenlignet med andre toppsvømmere, og innrømmer at det har hjulpet han.

– Jeg bruker lang tid på øktene mine, men tilbringer ikke like mye tid i bassenget som andre utøvere i Norge. Jeg vil nok si jeg er den som trener minst i hele Norge, men den som trener best. I svømming er det vanlig å ha fokus på svømme mye, men jeg har fokusert på å trene med høy kvalitet.

– Jeg trener kort og rettet mot det jeg skal gjøre i konkurranser. Som regel trener jeg en gang om dagen, selv om det er vanligere for en svømmer å ha flere økter. Jeg fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet under treningene.

Bærumsvømmeren har vært opptatt av å trene og svømme slik han mener er best for han og trekker frem hvor viktig samarbeidet med treneren er.

– Norge har ikke hatt så mange gode sprintere og det kommer av at man har fokus på langdistanse og svømme mye når man er ung, istedenfor for å holde folk i idretten og la de trene for det de vil bli god på. Det er veldig fint å ha en trener som forteller hvorfor vi trener slik vi gjør, for det gjør at man blir mer selvbevisst og selvsikker på det man gjør.

Lia skal til Abu Dhabi med fem andre norske svømmere, og deltar i 50m fri, 50m butterfly og 100m fri.